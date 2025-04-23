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 | Özge Sönmez

Siyasilerden 23 Nisan mesajları! 'Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz'

Siyasiler, TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayımladı.

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Siyasilerden 23 Nisan mesajları! 'Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:22

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları kaydetti:

"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından "Aziz Milletimizin bağımsızlığının nişanesi Gazi Meclisi’mizin 105’inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımızın sahibi, gözbebeğimiz evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve kıymetli yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Meclisimizin kuruluşunda ve istiklâl mücadelemizde emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; vatan uğruna şehit düşen evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir hayat sürmelerini, her günlerinin 23 Nisan sevinciyle geçmesini temenni ediyorum.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920’de aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Şevkle ve şerefle yürüttüğümüz yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmaksızın çalışacağız. Bugün ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur"

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

105 yıl önce milli mutabakatla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirmiştir.

23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır.

Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

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