Son dakika | Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Gül hakkında karar verildi

Son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de savcının boğazını keserek öldüren Mustafa Gül tutuklandı.

Çekmeköy Ömerli'de saat 21.15 sıralarında yaşanan olayla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can Gül suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

19 yaşındaki Mustafa Can G., çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.