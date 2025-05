Son dakika | Erdoğan’dan polisin üstüne otobüs süren muhalefet şoförüne tepki! 'Şuursuz bir zihniyet'

Son dakika haberine göre, Yoğun programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştuktan sonra Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na geçti.

Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülkeden programa katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine "hoşgeldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri 3 kıtanın merkezi İstanbul'da 4 asırdır bu tarihi mekanda buluşturan Yeşilay'ımızın her bir çalışanına yürekten teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

"Yeşilay Milli Mücadele günlerinde kuruldu. Çok değerli işlere imza atıyor, öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALIYORUZ"

Sinsi oyunlar Yeşilay ile akamete uğratıldı. Yeşilay öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor. Caydırıcı önlemler alıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız kurum ve kuruluşlar.

"2024'TE 49 BİN 590 UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI"

Emniyet güçlerimiz zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor. 2024'te 48 bin 590 uyuşturucu operasyonu yapıldı.

"HER ALANDA YOĞUN BİR ÇABA İÇİNDEYİZ"

Yeşilay başta olmak üzere STK'larımızın bir çoğu da aynı şekilde yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda yoğun bir çaba içindeyiz. Bağımlılıkla mücadelede fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

"BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA VERMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

İnternet ve sosyal medya içeriklerinin toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Sanal Bahis ve kumar girdabında varını yoğunu kaybetmiş beyinler görmek istemiyorsak, alkol ve made bağımlılığInı bertaraf etmek de kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar yeni kuşağı zehirlemesin istiyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

"BAZI KONULARIN PARTİSİ, İDEOLOJİSİ OLMAZ"

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu konuda fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz.

"ALKOL KULLANMAYANLAR FİŞLENDİ"

Alkol tüketimi çağdaşlaşma olarak lanse edildi. 28 Şubat'ta alkol kullanmayanlar fişlendi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE 'OTOBÜS' TEPKİSİ

Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum.

Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz"