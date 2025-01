Sunucu Kübra Par yayını özür dileyerek açtı! Yaptığı el hareketi infiale neden olmuştu

30 Ocak 2025 09:56 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:57

Halk TV'den Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci Kübra Par, sunduğu ana haber programının jenerik müziği girince yayından çıkıldı sanarak el hareketi yaptı. RTÜK tarafından inceleme başlatılan Par'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen sunucu, canlı yayında 'Dün yayınımızı kapatırken büyük bir hata yaptım. Çok mahcubum. Bu mahcubiyetle karşınızdayım" söyleriyle kamuoyundan özür diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek dün akşam saatlerinde "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alındı.

TV 100 Ana Haber Bülteni sunucusu gazeteci Kübra Par, yayında karara tepki gösterdi. Ana haberin jenerik müziğinin girişinin ardından yayından çıkıldığını sanan Kübra Par, el hareketi yaptı. İzleyenleri şaşkına çeviren anla ilgili Par'dan açıklama geldi.

Par bugünkü ana haber bülteninde olayın yanlış yerlere çekilmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Par, 'Bana hiç yakışmadı' dedi.

İşte Kübra Par'ın açıklaması:

Bugün benim için zor bir gün… Karşınıza bir gazeteci olarak değil bir kardeşiniz, ailenizden biri olarak yayınımıza bir özürle başlamak istiyorum. Dün yayınımızı kapatırken büyük bir hata yaptım. Çok mahcubum… Bu mahcubiyetle karşınızdayım… Televizyonculuk dikkat ve özen gerektirir.

'BANA HİÇ YAKIŞMADI'

Canlı yayınlarda bu stüdyoda bulunduğumuz her an sizlerin karşısında olmanın sorumluluğu içinde davranmak zorundayız. Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşünerek bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı… Peki niye böyle bir şey yaptım?

Birkaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından vaktinde çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yakalanmış.

'UTANILACAK DURUMA FARKLI ANLARLAR YÜKLENDİ'

Ben bu hatayı nasıl yaptım diye kendimi sorguluyorum. Tepki verenler oldu onları da anlıyorum. Zaten utanılacak bir duruma ayrıca farklı anlamlar yüklenmesi üzüntümü daha da artırdı… Dediğim gibi yaptığım şeyin yayın içeriğiyle veya dünkü gündemle ilgisi yoktu. Bu şekilde yorumlandığı için üzgünüm. Gazeteciliğin temel kuralları bellidir. Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar da bellidir.

'GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRIYDI'

Barış Pehlivan’ın Bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden, tuzağa düşürmek ister gibi araması gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı. Bunu dün ekip arkadaşlarımızla konuştuk. Yayın esnasında gözaltı haberini verirken, görüşmenin kayıt dışı olduğunu özellikle belirttim. Yapılan resmi açıklamaları okudum. Yayını kapatırken tam da bu nedenle gazeteciliğin temel ilkelerine uymamız gerektiğinin altını çizdim.

ÖZÜR DİLEDİ

Bunca yıldır beni izleyenler, kasti ve yayınla alakalı böyle bir terbiyesizliği yapmayacağımı bilir. Kamuoyunu kendimle ilgili bir gündemle meşgul ettiğim için üzgünüm… Sizlerden ve bu yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızdan özür dilerim."