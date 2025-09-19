Menü Kapat
Tehlike sürüyor! 'Rehavete kapılmayın' diyerek o şehri uyardı!

Yaz aylarında uzun süren yağışsız günlerle barajlar kuruma noktasına geldi. Sonbaharın gelmesiyle yağmur beklentisi sürerken işin uzmanından ürküten bir uyarı geldi. "Rehavete kapılmayın" diyen OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir kış aylarına dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yaz geçti diye rehavete kapılmayın" diyerek kuraklığın kış aylarında da sürebileceğini söyledi.

Tehlike sürüyor! 'Rehavete kapılmayın' diyerek o şehri uyardı!

"KIŞ AYLARINDA SÜREBİLİR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, 'da Türk Ocakları Bursa Şubesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliği ile düzenlenen müzik dinletisi ve konferans programına katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarının geride kaldığını düşünerek rehavete kapılmamalı ve kuraklığın kış ayları boyunca da devam edebileceğinin altını çizdi. Ayrıca kış aylarında yurt genelinde yeterli yağış alınmaması durumunda önümüzdeki yaz aylarının da ciddi sorunu yaşanacağını belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, suyu gelecek nesillere miras bırakabilmek adına tasarrufu elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Tehlike sürüyor! 'Rehavete kapılmayın' diyerek o şehri uyardı!

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Kuraklığın her geçen gün devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Demir, "Türkiye'de 25 yıldır suyu tanıtmaya, her gittiğim yerde suyla insanlarla sohbet ederek su farkındalığı oluşturmaya çalışıyorum. Bursa'daki dostlarımız da benden böyle bir toplantı talep etti. Konuyu özellikle 'Sağlıkta su ve önemi' olarak belirledik. İnsan sağlığı için suyun ne kadar önemli ve değerli olduğunu ve suya neden sahip çıkılması gerektiğini paylaşmak istiyoruz. Yaşadığımız süreçte ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu kuraklık tehlikesi özellikle bulunduğumuz bölgede ciddi bir risk oluşturuyor. Ben özellikle son aylarda yaşanan kuraklık tehlikelerine baktığımda Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin çok ciddi bir kuraklık yaşadığını görüyoruz. Bu vesileyle Bursa'daki vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Yaz geçti diye rehavete kapılmamalıyız. Maalesef kuraklık tehlikesi her geçen gün devam ediyor. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için sürdürülebilir bir kaynak kullanımını öğrenmeliyiz. Bunun için suyu doğru kullanmayı ve özellikle gelecek nesillerimizin yaşayabileceği bir dünyada var olabilmesi için bu günden gerekli tedbirler almalıyız. Bursa'nın barajlardaki doluluk oranı yüzde 6'larda. Belediyenin yaptığı çalışmalarla değişik su kaynaklarından takviye edilerek Bursa bu dönemi bir sıkıntı olmadan şimdilik atlatıyor. Ama önümüzdeki aylar hala kritik tehlikeyi gösteriyor. Rehavete kapılmadan yapmalıyız. Suyu geleceğe taşımalıyız, bir damla suyun çok önemli olduğunu da insanlara anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tehlike sürüyor! 'Rehavete kapılmayın' diyerek o şehri uyardı!
