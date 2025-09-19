Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

Tek eliyle faciayı önledi! Genç kadından büyük cesaret örneği

Hatay'ın Defne ilçesinde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Serap Mutlu isimli genç kadın yolda yürüdüğü esnada kaldırımda duran park halindeki aracın hareket ettiğini fark etti. Bir anlık refleksle anında müdahale eden kadın, tek eliyle aracı durdurmayı başardı. Film gibi anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Mutlu spor yapmanın faydası olduğunu söyledi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 10:09

ilçesinde olası bir facia genç kadının müdahalesiyle son anda önlendi. Serap Mutlu isimli kadın, aracını salonunun önüne park etti. Salona doğru yürürken park halindeki başka bir aracın hareket ettiğini fark eden Mutlu, büyük bir cesaret örneği göstererek aracı tek eliyle durdurmayı başardı.

O anların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının cesareti ise büyük takdir topladı. Çekilmediği için el freni devre dışı kalan aracın durması için bir süre bekleyen Mutlu, aracın sahibi geldiğinde olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

Aylarca spor yaptığını belirten Mutlu, yaşadığı bu deneyimle sporun ne denli faydalı olduğunu kendisine hatırlattığını dile getirdi.

'BÜYÜK FELAKET OLABİLİRDİ'

El freni çekilmeyen araca müdahale etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu: “Birkaç gün önce spor salonuna giderken, aracımı park ettim. Eşyalarımı alıp yürümeye başlamıştım ki, aniden bir aracın hareket ettiğini gördüm. Dikkatlice baktığımda, aracın hızlandığını fark ettim. Hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. Bu caddede trafik oldukça yoğundu ve çevre yolunda hızlı araçlar geçiyordu. Kimsenin zarar görmemesi çok önemli. Spor salonunun sahibi, bana gönül kahramanı olduğumu söyledi ve bu olayın ciddiyetini sonradan anladım. Eğer o aracı durdurmasaydım büyük bir felakete sebep olabilirdi.”

