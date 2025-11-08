Telefonunu şarja takarken akıma kapıldı

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte gelen Meryem E., telefonunu şarja taktığı esnada akıma kapılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesindeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte meydana geldi. Ailesiyle birlikte gelen Meryem E. (17), telefonunu şarj kablosunun fişini prize taktı. Taktığı sırada akıma kapılan genç kız bayıldı. Genç kız özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.