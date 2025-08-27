Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonundan korkan Terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları inşa etmeye başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; YPG'nin tünel inşaasına dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgütün hastanelerin altından dahi tünel geçirdiği tespit edildi.

Kazı çalışmalarının son 2 ayda hız kazandığı belirlenirken, tünel girişlerinin şehir içindeki park ve bahçelerde yoğunlaştığı görüldü. Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt mensupları, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı.

8 TANESİ PARK VE BAHÇELERİN İÇİNE KAZILDI



Bunların 8 tanesi Rakka şehir merkezinde bulunan stadyumun çevresi ile park ve bahçelerin içine kazılmış durumda. Bu tünel ağı hakkında net bilgi bulunmasa da uzunluğunun onlarca kilometre olduğu değerlendiriliyor.

HASTANE YAKININA DA TÜNEL KAZIYORLAR

Rakka'daki hastaneden çekilen baka bir bir fotoğrafta, örgüt mensuplarının hastane etrafına tünel girişi kazdığı görülüyor. Tünelin hastanenin altından geçtiği, hastane içerisinde de girişi olabileceği değerlendiriliyor.