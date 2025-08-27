Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
28°
Gündem
Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonu nedeniyle alarm durumuna geçti. 10 Mart Mutabakatına uymayan terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları inşa etmeye başladı.

Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 09:59

Ordusu'nun olası askeri operasyonundan korkan örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni ağları inşa etmeye başladı.

Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; YPG'nin tünel inşaasına dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgütün hastanelerin altından dahi tünel geçirdiği tespit edildi.

Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

Kazı çalışmalarının son 2 ayda hız kazandığı belirlenirken, tünel girişlerinin şehir içindeki park ve bahçelerde yoğunlaştığı görüldü. Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt mensupları, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı.

Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

8 TANESİ PARK VE BAHÇELERİN İÇİNE KAZILDI

Bunların 8 tanesi Rakka şehir merkezinde bulunan stadyumun çevresi ile park ve bahçelerin içine kazılmış durumda. Bu tünel ağı hakkında net bilgi bulunmasa da uzunluğunun onlarca kilometre olduğu değerlendiriliyor.

Terör örgütü YPG korkudan küreklere sarıldı! Tünel kazmaya başladılar

HASTANE YAKININA DA TÜNEL KAZIYORLAR

Rakka'daki hastaneden çekilen baka bir bir fotoğrafta, örgüt mensuplarının hastane etrafına tünel girişi kazdığı görülüyor. Tünelin hastanenin altından geçtiği, hastane içerisinde de girişi olabileceği değerlendiriliyor.

