Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar

Türkiye’de yeni nesil suç örgütlerinin yaptığı eylemler son dönemlerde artmaya başladı. Bazı sosyal medya uygulamaları yeni nesil suç örgütlerinin pazarlık alanı haline geldi. Birilerinden intikam almak isteyen ya da husumetlilerine göz dağı vermek isteyen şahıslar tetikçilere yöneliyor.

ADAM ÖLDÜRMENİN FİYATI

Tetikçilik için özel mesajlaşma grupları oluşturuluyor. Buna göre, 10 bin liraya iş yeri kundaklama, 40 bin liraya mekan kurşunlama ve 200-300 bin liraya adam öldürme işlemlerinin yapıldığı öne sürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor.

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan, "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." diyor.

İNDİRİM KURNAZLIĞI

Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasına ilişkin Turan, "Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok" ifadelerini kullandı.