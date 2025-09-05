Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar

Sosyal medya uygulamaları yeni nesil suç örgütlerinin yuvası haline geldi. Tetikçilik için pazarlık son dönemlerde artış gösterdi. Çetelerin küçük yaştaki çocukları parayla tehdit ve saldırı gibi işlerde kullandığı ortaya çıktı. İşte iş yeri kundaklamadan adam öldürmeye kadar biçilen skandal fiyatlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 09:25

Türkiye’de yeni nesil suç örgütlerinin yaptığı eylemler son dönemlerde artmaya başladı. Bazı uygulamaları yeni nesil suç örgütlerinin pazarlık alanı haline geldi. Birilerinden intikam almak isteyen ya da husumetlilerine göz dağı vermek isteyen şahıslar tetikçilere yöneliyor.

Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar

ADAM ÖLDÜRMENİN FİYATI

Tetikçilik için özel mesajlaşma grupları oluşturuluyor. Buna göre, 10 bin liraya iş yeri kundaklama, 40 bin liraya mekan kurşunlama ve 200-300 bin liraya adam öldürme işlemlerinin yapıldığı öne sürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor.

Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan, "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." diyor.

Tetikçi pazarlığı skandalı! Mekan kurşunlamadan adam öldürmeye istenilen fiyatlar

İNDİRİM KURNAZLIĞI

Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasına ilişkin Turan, "Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinayeti 'Artık dayanamadım' diyerek itiraf etti: 93 yaşındaki erkek, eşini öldürdü
Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı: 'Bıçağı sapladım, ama...'
ETİKETLER
#sosyal medya
#suç örgütü
#Suç Analiz Büro Amirliği
#Tetikçilik
#Gençlik Suçları
#Indirim Kurnazlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.