Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tüm kurumlara 'sevgili' talimatı!

Miss Turkey 2018 birincisi manken Şevval Şahin'in İstanbul Bebek'te bindiği özel araçta Ticaret Bakanlığı ibareli "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kartın bulunması tartışmalara yol açtı.

Tepki çeken olayın ardından Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç değildir" denildi.

SEVGİLİSİ HİZMETİNE VERMİŞ!

Aracın sahibinin ise Şevval Şahin'in sevgilisi, aynı zamanda Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Burak Ateş’e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İlk hamleyi yasal işlem başlatarak atan Ticaret Bakanlığı, hem aracın sahibine hem de sürücüsüne para cezası kesti. Ayrıca sürücü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

BAKANLIKTAN YENİ HAMLE

Bakanlıktan konuya ilişkin yeni bir hamle geldi. Bu kez de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine yeni bir yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, üyeler ve temsilciler tarafından Bakanlık logosu ve unvanının araçlarda veya belgelerde kullanılmasının cezai ve idari işlemleri gerektirdiği vurgulandı.

'KULLANAN VARSA DERHAL SON VERSİN"

Bakanlık, varsa bu tür kullanımların derhal sonlandırılması ve tüm üyelerin etkin bir şekilde bilgilendirilmesini istedi. Bakanlığın yazısında şu ifadeler öne çıktı:

“Bilgileri ile Meclisleri/Birlikleri yetkili organlarında görev alan şahıslar/firmalar tarafından Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartlarının veya Bakanlığımız kurumsal kimliğini temsil eden herhangi bir belgenin/logonun/ibarenin hiçbir şekilde kullanılmaması, varsa bahse konu kullanımlara derhal son verilmesi hususunun tüm üyelerinize etkin bir şekilde duyurulması önemle rica edilir.”

DENETİMLER ARTACAK

Bakanlık, resmi unvan ve logonun yalnızca Bakanlık hizmetlerinde kullanılabileceğini tekrar vurgularken, ihlallerin tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde idari ve cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

İhracatçı birliklerinde yoğun bir bilgilendirme ve denetim süreci başlatıldığı öğrenildi.