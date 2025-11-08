Tır bariyerlere saplandı, Tekirdağ-İstanbul yolu kapandı

Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne giden H.S. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tır, İstanbul istikametine dönerek durdu. Sürücü H.S. kazayı yara almadan atlatırken, tırın yakıt deposunun hasar görmesiyle yola yakıt yayıldı.

Kaza sebebiyle Tekirdağ’dan İstanbul yönüne gidiş tamamen durdu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğunluğun ardından trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.