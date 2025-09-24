Trafikte tartıştı, ehliyetini kaptırdı! Raporu gelene kadar araç kullanması yasak

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.G., başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. ile tartıştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek hakarete dönüştü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE CEZALANDIRILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, G.A. ve Ö.B. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere idari para cezası uygulandı.

EHLİYETE GEÇİCİ EL KONULDU

Yaşanan olay sonucunda G.A.’nın sürücü belgesine, ilgili sağlık kuruluşundan doktor onaylı “psikolojik açıdan herhangi bir sorunu yoktur” raporu alıncaya kadar geçici olarak el konuldu. Bu tedbir, sürücünün trafikteki uygun davranışlarını güvence altına almak amacıyla alındı.