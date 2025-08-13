Tren hatlarında yangın tedbiri! Tek kıvılcım bile tehlikeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şimdiye kadar meydana gelen orman yangınlarının sebeplerini rakamsal verilerle incelediklerini; hangi bölgelerde ve hangi koşullarda ortaya çıktıklarını tespit ettiklerini belirtti.

ANINDA KAPATILACAK

“Riskli alanlarda kurumların koordinasyonuyla önleyici tedbirlerin önceden alınmasını sağlayacak ortak bir anlayış oluşturduk” diyen Yılmaz, son kabine toplantısında kararlaştırılan önlemleri şöyle aktardı: “Demiryolu riskli bir bölgeden geçiyorsa raylardan kıvılcım çıkmaması için belirli süreyle tren seferleri askıya alınacak. Elektrik iletim hatlarında ek güvenlik adımları atılacak. Piknik alanları, tehlikeli dönemlerde kapatılacak.”

EĞİTİMİN İLK KONUSU ‘ORMANLAR’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu yıl okulların açılışında ilk ders ‘Orman sevgisi’ üzerine olacak” dedi. Yangınların yüzde 90’ında insan faktörünün etkili olduğunu vurgulayan Yumaklı, “En büyük başarı, yangının hiç başlamamasıdır. Bunu ancak 86 milyon el ele vererek başarabiliriz” diye konuştu.

KIVILCIM FELAKETE YOL AÇTI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, tarlada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ve ormana yayılan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından dün kontrol altına alındı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Manisa’nın Soma ilçesinde ise önceki gün bir şantiyede kullanılan demir kesme makinesinden çıkan kıvılcım ormana sıçradı. Alevler geniş alana yayıldı, Kozanlı Mahallesi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları dün de sürdü, iki şüpheli gözaltına alındı.