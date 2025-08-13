Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

Askere gitmeden önce çekildiği fotoğraflarla Türkiye'nin gündemine oturan İbrahim Çetin, birliğine teslim olduktan 2 gün sonra acı haberi öğrendi.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı
13.08.2025
13.08.2025
’un İlçesi’nde yaşayan ve askere gitmeden önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafları ile gündem olan İbrahim Çetin'in, birliğine teslim olduktan 2 gün sonra anneannesi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan İbrahim Çetin, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda askerlik yapacağını, annesiyle çekildiği fotoğrafı'Sadece garibanlar mı gider askere' notuyla sosyal medyada paylaşarak duyurmuştu. Çetin paylaşımı tüm Türkiye'de bir andagündemolmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

DAVULLARLA ZURNALARLA UĞURLANMIŞTI!

Tüm Türkiye’de gündem olan İbrahim Çetin, ilçe protokolü ve vatandaş tarafından vatani görevine davullarla zurnalarla uğurlandı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

Ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen uğurlama programına Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

ACI HABERİ ASKERDEYKEN ALDI!

İbrahim Çetin birliğine teslim olduktan 2 gün sonra acı haberi aldı. Gözlerinde ve bacaklarından rahatsızlığı bulunan anneannesi Gönül Kaplan hayata veda etti.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı
#Yaşam
#sinop
#Boyabat
#Askeri
#Davul Zurna
#Zurnalar
#Gündem
TGRT Haber
