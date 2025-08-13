Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Acı haber herkesi yıktı

Sinop’un Boyabat İlçesi’nde yaşayan ve askere gitmeden önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafları ile gündem olan İbrahim Çetin'in, birliğine teslim olduktan 2 gün sonra anneannesi hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan İbrahim Çetin, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda askerlik yapacağını, annesiyle çekildiği fotoğrafı'Sadece garibanlar mı gider askere' notuyla sosyal medyada paylaşarak duyurmuştu. Çetin paylaşımı tüm Türkiye'de bir andagündemolmuştu.

DAVULLARLA ZURNALARLA UĞURLANMIŞTI!

Tüm Türkiye’de gündem olan İbrahim Çetin, ilçe protokolü ve vatandaş tarafından vatani görevine davullarla zurnalarla uğurlandı.

Ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen uğurlama programına Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ACI HABERİ ASKERDEYKEN ALDI!

İbrahim Çetin askeri birliğine teslim olduktan 2 gün sonra acı haberi aldı. Gözlerinde ve bacaklarından rahatsızlığı bulunan anneannesi Gönül Kaplan hayata veda etti.