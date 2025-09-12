Van Gölü'nde endişe eden manzara: Su kalitesi tehdit altında

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde her yıl çekilmeler ve kirlilik artıyor. Kapalı havza özelliği nedeniyle kirleticilerin seyrelme süresi uzun olan gölde, su kalitesi ve ekosistem ciddi tehdit altında bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı ve Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği Kurucusu Prof. Dr. Edip Avşar, Van Gölü'nü bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Göle giren akarsu kollarındaki debinin küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle düştüğünü, buna ek olarak endüstriyel ve evsel atıkların gölü besleyen nehirler üzerinden Van Gölü'ne taşındığını belirten Avşar, "Bu kollarda azalan su miktarıyla birlikte kirlilik daha da yoğunlaşmakta, göl su kalitesi ve ekosistem üzerindeki baskı çok daha belirgin hale gelmektedir" dedi.

"ATIK SULARIN ARITILMADAN VAN GÖLÜ'NE DEŞARJININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Bitlis çevresinde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda bu kirliliğin etkilerinin net şekilde gözlemlendiğini aktaran Prof. Dr. Avşar şunları söyledi:

"Van Gölü hem dünyamız hem de ülkemiz için önemli bir değerdir. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, ülkemizin de en büyük gölüdür. Sodalı bir göl olması nedeniyle kendine haiz su kalitesi ve karakteristik özellikleri mevcuttur. Aynı zamanda Van Gölü kapalı bir havzadır. Yani göle su girişleri yağış ve etraftaki nehirlerden beslenme şeklinde gerçekleşmekte olup gölün kendini yenileme kabiliyeti ise sınırlıdır. Kapalı bir havza olması, buraya giren kirleticilerinde seyrelme ve kirletici özelliklerini kaybetme süresini uzatmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde akarsuların yaz kış akış rejimleri oldukça farklıdır. Kurak mevsimde akarsuların akış rejimleri oldukça düşmektedir. Bunun üzerine günümüzde yaşanılan küresel ısınma ve iklim değişikliği olgularının etkileri de eklendiğinde akarsu akımları daha da azalmaktadır.

KİRLİLİK GÖLE TAŞINIYOR

Bu durum Van Gölü üzerinde de etkili olmakta ve Van Gölü'ne giren besleme akımlarının düşmesi nedeniyle gözlenen mevsimsel çekilmeler de önceki dönemlere göre çok daha etkili olmaktadır. Ayrıca göle giren akarsu kollarında azalan debinin yanında endüstriyel faaliyetler ve evsel kirlilikte etkili olmakta, bu kaynaklar gölün beslenmesinden çok kirliliğin göle taşınmasına sebebiyet vermektedir. Bu kollarda azalan su miktarı ile bu kirlilik daha da derişmekte ve göl su kalitesi ve göl ekosistemi üzerindeki kirletici etki çok daha belirgin hale gelmektedir. Bu çerçevede Bitlis çevresinde önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda bu kirliliğin etkilerini net gözlemleme fırsatı elde ettik. Bu duruma karşı önlem alınması açısından elde ettiğimiz verilerden bilimsel çalışmalar da üreterek bunları yayımladık.

Elde ettiğimiz sonuçlar; göl çevresindeki akarsulardan su teminine yönelik çalışmaların daha dikkatli yapılması, çekilen suyun gölün beslenmesini etkilememesi, göl etrafındaki yerleşimler ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların arıtılmadan gölü besleyen nehirlere ve dolayısıyla Van Gölü'ne deşarjının önüne geçilmesini gerektirmektedir."