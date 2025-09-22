Verilen süreye uyulmadı, hepsi yıkılacak! Bozcaada'da tiny house krizi bitmedi

Bozcaada Belediyesi, son yıllardaki atışın ardından tartışma konusu olan tiny house'lara ilişkin 2025'in Mart ayında alınan kaçak yapıların kaldırılmasına ilişkin tanıdığı süre doldu. 1 Eylül 2025'e kadar belirtilen bölgelerdeki kaçak yapıların kaldırılması gereken bu tiny house'ların büyük bir çoğunluğuna işlem yapılmadı. Bunun üzerine Bozcaada Belediyesi duruma el attı. Kaçak tiny house'lar için yıkım çalışmaları başladı.

CAZİBE MERKEZİ TINY HOUSE İŞGALİ ALTINDA

Havası, tarihi Rum evleri, kalesi, bakir koyları ve İstanbul'a yakınlığı ile cazibe merkezi olan Bozcaada'da, sayıları her yıl artan tiny house'lar hem tarımsal alanların korunması, hem de imar ve güvenlik kaygıları nedeniyle belediyenin gündeminden düşmüyor.

Belediye, Mart 2025 Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla tiny house sahiplerine 1 Eylül 2025'e kadar süre tanımış, bu tarihe kadar söz konusu yapıların ada dışına çıkarılmasını istemişti. Ancak verilen süreye rağmen büyük çoğunluğu hâlâ kaldırılmadı.

30 GÜN İÇİNDE KALDIRILMAYANLAR YIKILACAK

Belediye ekipleri şimdi tarımsal alanlarda sabitlenerek yapı niteliği kazanan ve turizm sezonunda aynı zamanda kayıt dışı konaklama tesislerine de dönüşen tiny house'lar için yerinde incelemelere başladı. Mülk sahiplerine ihtarnameler gönderilecek ve 30 gün içinde kaldırılmayan tiny house'lar için hem yıkım hem de idari para cezası uygulanarak imar kanununa muhalefetten de suç duyurusunda bulunulacak.

Belediyenin kararı mahkemeden döndü

Bozcaada Belediyesi, tiny house'ların tarımsal alanlara zarar verdiği ve kaçak konaklamaya yol açtığı gerekçesiyle 9 Nisan 2021'de aldığı kararla bu yapıların adaya girişini yasaklamıştı. Ancak bir tiny house sahibi kararı yargıya taşımış, mahkeme ise bu evlerin ruhsatlı araç statüsünde olduğunu ve ulaşım hakkının kısıtlanamayacağını belirterek yasağı iptal etmişti.

ELEKTRİK SU BAĞLANINCA KAÇAK YAPIYA DÖNÜŞTÜ

2022'de alınan ikinci meclis kararıyla, tiny house'ların tarımsal alanlar, bağ-bahçeler ve sit alanlarında hiçbir şekilde konaklama amacıyla konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği karara bağlandı. Mobil evler altyapı (su, elektrik, foseptik) hizmeti almaya başladığında araç statüsünden çıkıp kaçak yapı sayıldığından, belediye mühürleme yoluna gitti. Ancak uygulama sorunu çözmeye yetmedi.

SADECE BELİRLİ YERLERDE KONAKLAMA YAPILABİLECEK

Son olarak belediye, Mart 2025 toplantısında konuyu yeniden gündeme aldı. Yeniden alınan meclis kararında, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile ilgili maddelere atıf yapıldı. Buna göre tiny house ve karavanların sadece belediye tarafından belirlenmiş park alanlarında bulunmasına izin verilecek. Motorlu taşıtlarından ayrılan konteyner, römork ve benzeri ünitelerin ise adanın tamamı doğal ve arkeolojik sit alanı olduğu için kesinlikle konuşlandırılamayacağı belirtildi.