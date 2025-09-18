Menü Kapat
23°
Gündem
 Özge Sönmez

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

Türkiye’de bulunan 17 bakanlığın yanında bir bakanlık daha kurulması için çalışmalara başlandı. Yeni kurulacak olan Afet Bakanlığına belediyelerin itfaiyeleri de bağlanacak. Bakanlığın kurulması için 10 neden sıralandı. İşte detaylar...

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı
Türkiye'de bulunan 17 bakanlığa bir yenisi daha ekleniyor. , , , gibi tüm doğal afetleri kapsayan ve bu konuda çalışma ve önlem alınmasını sağlayacak Afet Bakanlığı'nın kurulması için düğmeye basıldı.

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, söz konusu bakanlığın kurulması için çalışmalara başladı. Belediyelerin itfaiyelerinin dahi bağlı olacağı bakanlıkta mevzuat güncellemeleri hızlandırılacak, teknik personele sürekli eğitim verilecek, yapı sağlığı izlenecek, lojistik depolar kurulacak.

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

81 İLDE TELSİZLE İLETİŞİM MÜMKÜN OLACAK

Kurulması planlanan Afet Bakan­lığı, sanayi, teknoloji ve Ar-Ge faa­liyetleri ile turizm ve tarımsal üre­timi kapsayacak şekilde ulusal ve yerel afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerleri­ne ve afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılarak afet risk harita­larının hazırlanmasına ilişkin çalış­maları tamamlayacak. Yapılacak çalışmalarda ayrıca ulaşım ve iletişim alt yapısı güçlendirilecek, 81 ilde telsizle iletişim mümkün olacak.

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

İŞTE BAKANLIĞIN KURULMASINI SAĞLAYAN 10 NEDEN

Bakanlığın kurulmasını sağlayan 10 neden ise şu şekilde sıralandı;

-Türkiye’nin coğrafi ve jeolojik koşullar açısından yüksek afet riski taşıması

-Mevcut yerleşim yerlerinin ve sanayi bölgelerinin afetlere dirençliliğinin düşük olması

-Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yeni tehdit unsurlarının ortaya çıkması

-Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği insan kaynaklı afet ve acil durumlara açık olması (KBRN, göç, vb.)

-Afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu rollerin pratikte uygulanamaması

Yeni bakanlık kuruluyor! Çalışmalar hızlandı: 10 neden sıralandı

-Afet ve acil durum yönetimi sırasında sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon oluşması

-Genel afet sigorta sisteminin oluşturulmamış olmasının yanı sıra mevcut Zorunlu Deprem Sigortası’na katılım oranının yetersiz kalması

-Toplumun afetlere hazırlık ve risk azaltma farkındalığının zayıf olması

-Afet yönetim planlarının uygulanmasında karşılaşılan toplumsal ve bürokratik engeller

-Afetler sonrasında artan toplumsal farkındalığın sürekliliğinin olmaması…

ÇALIŞANLAR AYRICALIKLI OLACAK

Afet alanlarında çalışacak personele ise ayrıcalıklar tanınacak. Buna göre, yüksek ücret politikası uygulanacak, eğitimde ve işte başarılı olanlar ödüllendirilecek, yıpranma payı olan meslekler arasına alınacak, emeklilik yaşı böylelikle öne çekilebilecek.

