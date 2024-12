Yunan basını itiraf etti: Türkiye ilerlerken vida sayıyorlar!

28 Aralık 2024 02:18 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 02:36

Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi, bölgedeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den KAAN savaş uçakları almayı planladığına dair haberler, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Yunan medyasının, "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken biz vida bile üretemiyoruz" şeklindeki eleştirisi, dikkat çekti. İşte detaylar...

Suudi Arabistan​'ın Türkiye​'den KAAN​ savaş uçakları almayı planladığı iddiası, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyası, Türk savunma sanayisindeki ilerlemeyi kabul ederken, ülkenin savunma sanayisini yeterince geliştiremeyen Yunan hükümetini eleştirdi.

Militaire adlı haber sitesinde, "Türkiye, savaş uçağı​ tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurduğunda, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan​'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olacağını öngören bazı analistler bu gelişmelere gülüyordu. Ancak Türkiye, KAAN savaş uçağı üretim programını yalnızca ilerletmekle kalmadı, aynı zamanda Suudi Arabistan’a 100 adet bu uçaktan satmak için görüşmelere başladı." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Türk savunma sanayisinin ilerleyişi göz önünde bulundurulduğunda, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın savunma sanayi projelerine ilişkin vaatlerinin gerçekçi olmadığı ve ülkenin savunma kapasitesini artırmak için daha etkili adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Bir diğer Yunan haber sitesi Ekfrasi ise, "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken biz vida bile üretemiyoruz" başlığını kullanarak, Yunanistan’ın savunma sanayisindeki zayıflığına dikkat çekti. Haberde, Suudi Arabistan’a KAAN savaş uçaklarının satılması halinde bu anlaşmanın Türkiye için rekor bir ihracat olacağı ve Türkiye’nin bölgede önemli bir savunma tedarikçisi olarak yerini güçlendireceği ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın şu ana kadar Türkiye’den Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araçları satın aldığı da hatırlatıldı. Yunanistan Ege'de Yeni Hava Savunma Sistemi Hazırlığında Bu gelişmelerin yanı sıra, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefaloyannis, ülkesinin Ege’de yeni bir hava savunma sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

SKAI TV’ye konuşan Kefaloyannis, yapılacak ihaleler sonrası sistemin 2 yıl içinde hazır olacağını belirtti ve bu savunma sisteminin, havadan gelecek her türlü saldırıyı durduracak şekilde tasarlandığını ifade etti. Kefaloyannis, "Komşu ülkeden, ülkemize karşı 'casus belli' tehdidi varsa, sürekli değişim yaşanan bölgemizde egemenlik haklarımızı korumak için her an hazır olmamız gerekiyor. Bu nedenle böyle bir sistem geliştireceğiz." dedi.

Ayrıca, bu sistemin saldırı değil, koruma amaçlı olduğunu ve koruma alanının yalnızca Ege değil, Meriç’ten Meis’e kadar tüm bölgeyi kapsayacağını belirtti. Kefaloyannis, Türkiye’nin Suriye ile deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik bir anlaşma yapması durumunda, Yunanistan’ın bu anlaşmayı da Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı mutabakatı gibi tanımayacağını da sözlerine ekledi.