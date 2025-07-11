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 | Murat Makas

Karnından çıkanlar tıp dünyasını şaşırttı, uzmanlar uyardı! Kedi-köpek temasına dikkat

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 76 yaşındaki bir hastada gerçekleştirilen ameliyat tıp dünyasını şaşırttı. Hastanın karnından toplam 90 santimetreye ulaşan kistler çıkarıldı. Uzmanlar kedi ve köpekle temas eden vatandaşları uyardı.

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Karnından çıkanlar tıp dünyasını şaşırttı, uzmanlar uyardı! Kedi-köpek temasına dikkat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 13:20

Türkiye’de Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, dünyasında şaşkınlığa neden oldu. Yapılan operasyonda 76 yaşındaki Asiye Taşdelen'in karaciğerinde toplamda 90 santimetreye ulaşan 3 ayrı kedi-köpek kisti ameliyatla çıkartıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karnından çıkanlar tıp dünyasını şaşırttı, uzmanlar uyardı! Kedi-köpek temasına dikkat

Kistlerin büyüklüğü dikkat çekerken Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, kedi ve köpeklerle temas eden kişilerin hayvanların sağlıklı olup olmadığı, kedi-köpek kistini taşıyıp taşımadığını kontrol ettirmeleri uyarısında bulundu.

Karnından çıkanlar tıp dünyasını şaşırttı, uzmanlar uyardı! Kedi-köpek temasına dikkat

KEDİ VE KÖPEKTEN KAYNAKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Yapılan detaylı tetkiklerde kistin oluşumunu kedi ve köpekten kaynaklı olduğunu gördüklerini belirten Çelik, "Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke vesile oldu. Hastamız Gümüşhane'den karın şişliği ve ağrısı ile bizlere müracaat etti. Geldiğinde ileri tetkikleri yaparak, tüm karnını dolduran bir kitle ile karşılaştık. Durumu detaylandırınca kistin oluşumunu kedi ve köpekten kaynaklı olduğunu gördük. Hastamızın başka hastalıkları vardı. O hastalıkları ekarte edebilmek için ilgili branşlarla birlikte vakayı değerlendirdik. Hastamızın ameliyat olabilirliğini tartıştık. Konsey kararı ile ameliyatına karar verdik" dedi.

Karnından çıkanlar tıp dünyasını şaşırttı, uzmanlar uyardı! Kedi-köpek temasına dikkat

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YOK

Dünya literatüründe tüm karnı dolduran ve 90 santime ulaşan kist görmediklerini ifade eden Çelik, "Asiye Hanım, maalesef ihmal edilmiş bir hastamız. Bu kist, kedi ve köpeklerin dışkısı ve yediği yiyeceklerle bulaşan bir hastalık. Bu kist, genellikle tesadüfen yakalanabilir. Karaciğere yerleşir. Bu hastamızda da durum öyle olmuş. Ameliyat olamayacağı söylenip eve yollanmış. Bizler detaylandırıp ameliyat kararı aldık. Hastamızın karaciğerinde 3 ayrı kist vardı. Tüm karnı kist ile kaplıydı. 2 tanesinin tamamına çıkardık. Diğerini ise kontrolle alarak içini boşalttık. Dünya literatüründe tüm karnı dolduran ve 90 santime ulaşan kist görmedik. Ameliyatımız 2 saat sürdü. Hastamızın safra yolları kontrol edildi. Hastamızın durumu gayet iyi. Solunum cihazından bağımsız olarak kendi başına solunum yapabiliyor. En korktuğumuz şey; alerjik bir durumun olması. 90 santim çapındaki kist vücuda yayıldığı zaman alerjik bir durumda hastanın ölümüne sebep olabilmesi. Göremediğimiz yayılımlar için tedbir alıyoruz" diye konuştu.

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KEDİ-KÖPEK UYARISI

"Kedi ve köpeklerle temas eden insanlar, o hayvanların sağlıklı olup olmadığı, kedi-köpek kistini taşıyıp taşımadığını kontrol etmelidirler" diyen Çelik, "Asiye Hanım, çiftçilik yapan bir ev hanımı. Bu yüzden kedi ve köpekle teması söz konusu. Evcil kedi ve köpek baktıkları için böyle bir şeyin olabileceğini düşünememişler. Bu kist 4-5 yıldan daha fazla bir süreçte oluşmuş. Kistin varlığı, kan testiyle, herhangi bir tarama sırasında ortaya çıkar. Herkeste oluşabilir. Karaciğer başta olmak üzere akciğer ve diğer organlara da bulaşabilir. Kedi ve köpeklerle temas eden insanlar, o hayvanların sağlıklı olup olmadığı, kedi-köpek kistini taşıyıp taşımadığını kontrol etmelidirler" dedi.

ETİKETLER
#tıp
#Sağlık
#Nadir Hastalık
#Kedi-köpek Kisti
#Karaciğer Ameliyatı
#Sağlık
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