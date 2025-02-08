Devletin valisi depremzede annemize: Ben senin evladın olurum

GİRİŞ: 2025-02-08 11:10 11:10 2025-02-08 | GÜNCELLEME: 2025-02-08 11:17 11:17 2025-02-08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve 11 ülkeden 50'si yabancı uyruklu toplam 100 gazeteci için deprem bölgesindeki programına katıldık. Programın ilk durağı olan Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına bilgi verildi. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok farklı ülkeden ve ulusal basından 100 basın mensubu başta olmak üzere birçok ülkeden basın mensupları Adıyaman'da yapılan çalışmaları inceledik.

Gazeteciler ilk olarak Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. İndere konutlarının yapıldığı bölgedeki seyir terasında Vali Osman Varol tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensupları bilgilendirildik. Ama beni en çok etkileyen ise BAYKAR tarafından yapılan konutları incelerken Adıyaman Valisi Osman Varol, ile depremzede bir annemiz arasındaki diyalog oldu..

Depremzede annemiz yakınlarını kaybettiğinden acısını şöyle anlattı;

- Ben dağlarla ovalarla konuşuyorum. Tek başıma yapayalnız kaldım. Acım büyük yapayalnızım

Vali Bey: Anneciğim kabul edersen ben seni evladın olurum ve seni yalnız bırakmam.

Sayfalarca yazabiliriz yapılanları veya yapılamayanları. Âmâ Türk devleti böyledir. An susar, zaman susar ve tarih şahitlik eder. Devlet anadır, devlet babadır ve gerekirse evlatlarına kaybeden depremzede annemize evlattır.

‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’

Başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere değerli çalışmada bizi saha da yalnız bırakmayan tüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığı ekibine teşekkürlerimi iletirim.

