Türkiye İttifakı ve İnsanlık Vicdanı

GİRİŞ: 2025-05-30 08:57 08:57 2025-05-30 | GÜNCELLEME: 2025-05-30 08:57 08:57 2025-05-30

TBMM’de Yeni Bir Hikâye

Türkiye Yüzyılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha sadece yasaların değil, vicdanın ve medeniyetin de merkezi olma iddiasını taşıyor. Bu iddianın adı; Türkiye İttifakı. Bu iddianın öncüsü; Numan Kurtulmuş.

Türkiye, siyasi ve sosyal kutuplaşmanın ötesine geçerek, ortak aklın, ortak vicdanın ve ortak hedeflerin çatısı altında buluşmak zorunda. “Türkiye İttifakı” tam da bu yüzden bir siyasi proje değil; bir medeniyet yürüyüşüdür. 28 Mayıs sonrası yeniden TBMM Başkanlığına aday gösterilen Numan Kurtulmuş ise bu yürüyüşün hem sembolü hem de taşıyıcısıdır.

Numan Bey, yalnızca Meclis’in başkanı değil; milletin sesi, insanlığın vicdanı olma görevini üstlenmiş bir isimdir. O, terörsüz bir Türkiye için milli duruşun; Gazze için insanlık ittifakının TBMM kürsüsünden yankılanmasıdır. Onun dili, halkın ortak değerlerinden; onun duruşu, bin yıllık kardeşlik hukukundan beslenmektedir.

TBMM’nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk, o gür sesle “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demişti. Numan Kurtulmuş ise bugün, bu sözün 21. yüzyıldaki yankısını “İnsanlık için adalet, millet için birlik” diyerek sürdürüyor.

Bu Meclis artık sadece Türkiye’nin meselelerini değil; Gazze’de ağlayan çocukları, Doğu Türkistan’da bastırılan sesleri, Arakan’da yanan evleri de konuşmak zorunda. Çünkü bu Meclis, sadece bir ulusun değil, bir insanlık vicdanının kürsüsüdür. İşte Numan Kurtulmuş’un “İnsanlık İttifakı” vurgusu, bu vicdan çağrısının adıdır.

Bugün yeniden TBMM Başkanlığına aday olan Kurtulmuş’un adaylığı; sadece siyasi bir görev için değil, tarihi bir sorumluluk içindir. Türkiye Yüzyılı, “Türkiye İttifakı”nı kurarak başlar. Bu ittifak, ne bir partinin ne bir ideolojinin tekelindedir. Bu ittifak; 85 milyonun, farklılıkların, seslerin, renklerin “ortak vatanda kardeşçe yaşama” iradesidir.

Numan Bey, milli birlik ruhunu taşıyan, insanlık idealiyle konuşan bir Meclis Başkanı’dır. Onun liderliğinde TBMM, yalnızca kanunları değil; duayı, umutları ve tarihi bir mirası da taşır. İlk Meclis’ten bugüne kadar gelen o direniş ruhu, şimdi “barışta direniş” ile yeniden vücut bulmaktadır.

Bu yüzden Numan Kurtulmuş, sadece yeniden aday değil; yeniden bir başlangıcın sesi olarak tarihe not düşülüyor. Türkiye İttifakı bir slogandan ibaret değil; bu toprağın ruhuyla, bu milletin duasıyla yazılan bir hikâyedir. O hikâye Meclis kürsüsünde yeniden şekilleniyor.

VE BU KEZ, SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL;TÜM İNSANLIK İÇİN...