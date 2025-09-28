Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

ABD'de ele geçirilmişti: Bin 700 yıllık sikkeler Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışma sonucunda; ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye’ye getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de ele geçirilmişti: Bin 700 yıllık sikkeler Türkiye'ye iade edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 11:37

yalnızca eser iade süreçlerinde değil, kültürel mirasına sahip çıkma iradesinde de önemli bir dönüm noktasına ulaşmış durumda... Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen titiz iz sürme çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde, yurt dışına kaçırılmış eserlerin geri dönüşü artık ulusal bir öncelik haline geldi.

ABD'de ele geçirilmişti: Bin 700 yıllık sikkeler Türkiye'ye iade edildi

13 BİNDEN FAZLA ESER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık ekipleri, dünyanın çeşitli köşelerinden Anadolu kökenli eserleri büyük bir özveriyle Türkiye’ye kazandırdı. 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eser iade edilirken, yalnızca 2018–2025 yılları arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye'ye döndü.

ABD'de ele geçirilmişti: Bin 700 yıllık sikkeler Türkiye'ye iade edildi

ABD'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye’nin kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan eserleri, birer birer doğdukları topraklara geri kavuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz çalışmaların ardından Türkiye’ye iade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Hızını alamadı karşı şeride uçtu! Motosiklet sürücüsü saniyelerle hayatta kaldı
ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#Kültürel Miras
#Eser Iade
#Tarihi Eserler
#Roma İmparatorluğu
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.