ABD'de ele geçirilmişti: Bin 700 yıllık sikkeler Türkiye'ye iade edildi

Türkiye yalnızca eser iade süreçlerinde değil, kültürel mirasına sahip çıkma iradesinde de önemli bir dönüm noktasına ulaşmış durumda... Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen titiz iz sürme çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde, yurt dışına kaçırılmış eserlerin geri dönüşü artık ulusal bir öncelik haline geldi.

13 BİNDEN FAZLA ESER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık ekipleri, dünyanın çeşitli köşelerinden Anadolu kökenli eserleri büyük bir özveriyle Türkiye’ye kazandırdı. 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eser iade edilirken, yalnızca 2018–2025 yılları arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye'ye döndü.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye’nin kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan eserleri, birer birer doğdukları topraklara geri kavuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz çalışmaların ardından Türkiye’ye iade edildi.