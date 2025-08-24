Ahlat’ta Malazgirt coşkusu İsmail Altunsaray’la taçlandı

Ahlat’taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çarho etkinlik alanında, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamaları ikinci gününde de hız kesmedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerde, akşam saatlerinde sahne alan İsmail Altunsaray, unutulmaz bir konserle dinleyenleri mest etti.

ALTUNSARAY’LA HEP BİR AĞIZDAN TÜRKÜLERE EŞLİK EDİLDİ

Sanatçı, birbirinden güzel türküleriyle alanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören konsere katılanlar, Altunsaray’ın seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuyu doruğa taşıdı. Etkinlik alanı, türkülerin yankısıyla adeta bir şenlik yerine döndü.

TARİH VE MÜZİK BULUŞMASI VATANDAŞLARI MEST ETTİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü, Ahlat’ta türkülerle kutlandı. Vatandaşlar, hem tarihe saygı duruşunda bulundu hem de müzikle dolu bu gecede unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlikler, kültürel mirası yaşatma coşkusuyla sona erdi.

