Kültür - Sanat
Binlerce yıllık sofra geleneği ortaya çıktı! 4 bin yıllık nohut, 8 bin yıllık ekmek

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kazılarda, Tavşanlı Höyük’te 4 bin yıllık nohut, Çatalhöyük, Küllüoba ve Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntıları bulundu. Buluntular, Anadolu’nun eski üretim ve sofra kültürünü gün yüzüne çıkarıyor.

Binlerce yıllık sofra geleneği ortaya çıktı! 4 bin yıllık nohut, 8 bin yıllık ekmek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı kazı sezonunda Tavşanlı Höyük'te leblebinin ham maddesi olan nohut kalıntılarına ulaşıldı. Tunç Çağı'nın ortalarına tarihlendirilen bu örnekler; buğday taneleri, pişmiş toprak kaplar ve gümüş bir saç halkasıyla birlikte bulundu.

Tavşanlı Höyük ekip üyesi Dr. Doğa Karakaya tarafından yapılan mikroskobik incelemelerde, bu kalıntıların Anadolu'nun erken dönem tarım kültürüne ait olduğu belirlendi. Ayrıca aynı höyükte 2022 yılında bulunan 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları üzerinde yapılan analizlerde, bunların bölgede doğal olarak yetişen çalı fındığı (Corylus) türüne ait olduğu tespit edildi.

Binlerce yıllık sofra geleneği ortaya çıktı! 4 bin yıllık nohut, 8 bin yıllık ekmek

BEREKET RİTÜELİ YAPMIŞLAR

Tavşanlı'daki baklagil buluntuları, Anadolu'nun üretim kültürünün köklü geçmişini ortaya koyarken; farklı bölgelerde bulunan ekmek örnekleri bu üretimin sofralara ve ritüellere nasıl yansıdığını gösteriyor. Konya'daki Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık mayalanmış ekmek, Eskişehir Küllüoba Höyüğü'nde 5 bin yıllık ritüel amaçlı mayalanmış ve pişirilmiş ekmek, Karaman Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti’nde ise 1300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri tespit edildi. Küllüoba ekmeği üzerinde yapılan analizlerde gernik buğdayı ve mercimek tespit edildi.

Binlerce yıllık sofra geleneği ortaya çıktı! 4 bin yıllık nohut, 8 bin yıllık ekmek

Ekmeğin yaklaşık 140 derecede pişirildiği, bir parçasının koparıldığı ve ardından bir bereket ritüeli kapsamında yakılarak evin arka odasında, eşik kenarına gömüldüğü anlaşıldı. Bu ritüel, dönemin toplumsal yaşamında üretim ve inanç pratiklerinin birbirine ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor.

'ANADOLU BİNLERCE ZENGİNLİĞİN MERKEZİYDİ'


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan keşiflere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kazıların Anadolu'nun üretim ve sofra kültürüne ışık tuttuğunu belirterek, "Bu buluntular, Anadolu’nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz" dedi.

