Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışmaları esnasında önemli bulgulara ulaşıldı. Mayıs ayında başlayan kazılar sürerken heyecan verici keşif ortaya çıkarıldı. Munzur Üniversitesi öğretim üyesi ve kazıların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, dört aydır devam eden kazılarda önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Doç. Dr. Danışmaz ayrıca, Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait yapı kalıntılarının yanı sıra çanak çömlekler ve testiler gibi zengin buluntulara ulaştıklarını belirterek, "Kazılardan çıkan eserler Palu Kalesi'nde her dönemde yaşamın var olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

3 BİN YILLIK KALEDE HEYECAN VERİCİ BULGULAR

Seyyahların satır aralarında bahsettiği yapıların kanıtlarını bulduklarını belirten Doç. Dr. Danışmaz, "11 senedir bu bölgede çalışıyoruz. Palu Kalesi'nde kazılarımıza mayısın ortasında başladık Palu Kalesi'yle ilgili bu kısa sezon içerisinde önemli bilgiler elde ettik. Seyyahların, Palu Kalesi'yle ilgili satır aralarında bahsettiği yapılara dair kanıtlar bulduk. Kalede özellikle Osmanlı'nın erken ve son döneminde, Bizans döneminde olan yapıların temel seviyesinde, yere 1-2 metre yüksekliğinde duvarlarını ortaya çıkarttık. Burada çıkan buluntular ise son derece zengin. Çanak ve çömlekler, bütün halinde görmüş olduğumuz testiler ortaya çıktı.

Palu Kalesi 3 bin yıllık bir kale. Şu anki bilgilerimiz Urartu döneminde ilk kurulduğunu gösteriyor. Daha sonra hemen hemen her dönemde, Osmanlı'nın son dönemine kadar Palu Kalesi'nde bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Fakat bu yerleşime ait kanıtları bilmiyorduk, kazılarla şimdi yavaş yavaş bunları ortaya çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

KAZILARDA ETİKETLEME SİSTEMİ

3 bin yıllık Palu Kalesi'nde bulunan çanak ve çömleklerin yerleşime dair önemli kanıtlar sunduğunu ifade eden Danışmaz, "Palu Kalesi'nde var olan yapılar, bunların işlevleri ve kazıda ortaya çıkan tüm çanak çömlek ve buluntuları kazı evinde, gerek temizlik çalışmaları gerek laboratuvar çalışmaları ile beraber değerlendiriyoruz. Nerelerden çıktıkları konusunda da kazıda bir etiketleme sistemi kullanıyoruz. Bununla beraber benzersiz bir numara veriyoruz. Tüm buluntulara bir Palu numarası veriyoruz. Bu numarayla beraber buluntular kazı evimizdeki bilgisayardaki veri tabanına kaydediliyor. Daha sonra çalışacak araştırmacılar için de en rahat şekilde kullanılabilmesi amacıyla etiketleniyor. Bu çanak çömlekler bize Palu Kalesi'nde hangi dönemlerde yerleşildiğini gösteriyor. Aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların yaşantılarına dair de ipuçları veriyor ve kanıtlar sunuyor" diye konuştu.