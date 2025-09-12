Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü

Palu Kalesi'nde kazı çalışmaları sürerken yine heyecan verici bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait bulgulara ilişkin çalışma ekibinden dikkat çeken açıklamalar yapıldı. İşte heyecan verici keşiften çarpıcı detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 11:24

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışmaları esnasında önemli bulgulara ulaşıldı. Mayıs ayında başlayan kazılar sürerken heyecan verici ortaya çıkarıldı. Munzur Üniversitesi öğretim üyesi ve kazıların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, dört aydır devam eden kazılarda önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Doç. Dr. Danışmaz ayrıca, , ve Urartu dönemlerine ait yapı kalıntılarının yanı sıra çanak çömlekler ve testiler gibi zengin buluntulara ulaştıklarını belirterek, "Kazılardan çıkan eserler Palu Kalesi'nde her dönemde yaşamın var olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü

3 BİN YILLIK KALEDE HEYECAN VERİCİ BULGULAR

Seyyahların satır aralarında bahsettiği yapıların kanıtlarını bulduklarını belirten Doç. Dr. Danışmaz, "11 senedir bu bölgede çalışıyoruz. Palu Kalesi'nde kazılarımıza mayısın ortasında başladık Palu Kalesi'yle ilgili bu kısa sezon içerisinde önemli bilgiler elde ettik. Seyyahların, Palu Kalesi'yle ilgili satır aralarında bahsettiği yapılara dair kanıtlar bulduk. Kalede özellikle Osmanlı'nın erken ve son döneminde, Bizans döneminde olan yapıların temel seviyesinde, yere 1-2 metre yüksekliğinde duvarlarını ortaya çıkarttık. Burada çıkan buluntular ise son derece zengin. Çanak ve çömlekler, bütün halinde görmüş olduğumuz testiler ortaya çıktı.

Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü

Palu Kalesi 3 bin yıllık bir kale. Şu anki bilgilerimiz Urartu döneminde ilk kurulduğunu gösteriyor. Daha sonra hemen hemen her dönemde, Osmanlı'nın son dönemine kadar Palu Kalesi'nde bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Fakat bu yerleşime ait kanıtları bilmiyorduk, kazılarla şimdi yavaş yavaş bunları ortaya çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü

KAZILARDA ETİKETLEME SİSTEMİ

3 bin yıllık Palu Kalesi'nde bulunan çanak ve çömleklerin yerleşime dair önemli kanıtlar sunduğunu ifade eden Danışmaz, "Palu Kalesi'nde var olan yapılar, bunların işlevleri ve kazıda ortaya çıkan tüm çanak çömlek ve buluntuları kazı evinde, gerek temizlik çalışmaları gerek laboratuvar çalışmaları ile beraber değerlendiriyoruz. Nerelerden çıktıkları konusunda da kazıda bir etiketleme sistemi kullanıyoruz. Bununla beraber benzersiz bir numara veriyoruz. Tüm buluntulara bir Palu numarası veriyoruz. Bu numarayla beraber buluntular kazı evimizdeki bilgisayardaki veri tabanına kaydediliyor. Daha sonra çalışacak araştırmacılar için de en rahat şekilde kullanılabilmesi amacıyla etiketleniyor. Bu çanak çömlekler bize Palu Kalesi'nde hangi dönemlerde yerleşildiğini gösteriyor. Aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların yaşantılarına dair de ipuçları veriyor ve kanıtlar sunuyor" diye konuştu.

Elazığ'da 11 senelik çalışma sonucu ortaya çıkarıldı! Heyecanlandıran keşif: Yerleşim izleri görüldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu
Çanakkale'de şaşırtan keşif! Tam 1700 yıllık yerden ısıtma sistemi bulundu
ETİKETLER
#arkeoloji
#keşif
#bizans
#osmanlı
#Palu Kalesi
#Urartu
#Eserler
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.