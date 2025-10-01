Menü Kapat
Kültür - Sanat
Fatih Belediyesi’nden Kapalıçarşı hanlar turu: “İstanbul’un saklı köşelerinde tarihî yolculuk”

Fatih Belediyesi, İstanbul’un kalbinde yer alan Kapalıçarşı’nın unutulmuş hanlarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla “Kapalıçarşı Hanlar Turu”nu hayata geçirdi. Etkinlik, katılımcıları Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihî bir yolculuğa çıkarıyor.

Fatih Belediyesi'nden Kapalıçarşı hanlar turu: "İstanbul'un saklı köşelerinde tarihî yolculuk"
Fatih Belediyesi tarafından organize edilen tur, rehber eşliğinde ’nın dar sokaklarında ve hanlarında gerçekleşiyor. Katılımcılar, çarşının köklü ticaret ve zanaatkârlık geleneğini yakından tanırken, daha önce fark edilmemiş birçok tarihî mekânı da keşfetme fırsatı buluyor.

Fatih Belediyesi’nden Kapalıçarşı hanlar turu: “İstanbul’un saklı köşelerinde tarihî yolculuk”

Turlar hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, etkinliğin İstanbul’un kültürel mirasının korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkı sunuyor.

Fatih Belediyesi’nden Kapalıçarşı hanlar turu: “İstanbul’un saklı köşelerinde tarihî yolculuk”

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILIYOR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Kapalıçarşı, yalnızca dünyanın en eski ve en büyük merkezi değil, aynı zamanda medeniyetimizin ticaret ve zanaatkârlık kültürünün en güçlü temsilcilerinden biridir. Fatih Belediyesi olarak, bu kadim mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanlar turumuz da bu vizyonun bir parçası. Vatandaşlarımızı, Kapalıçarşı’nın dar sokaklarında gizlenmiş tarihî hanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.

Fatih Belediyesi’nden Kapalıçarşı hanlar turu: “İstanbul’un saklı köşelerinde tarihî yolculuk”

TURLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Fatih Belediyesi’ne teşekkür eden katılımcılar, tur boyunca Kapalıçarşı’nın köklü hanlarını gezerek hem tarihi hem de kültürel atmosferi soluyor.

