Genç nesillere tarihi yaşatacak film “Büyük Zafer”

Sera AVM Cinetech Sinemaları’nda gerçekleşen geceye; Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Dumlupınar Kaymakamı Alperen Tetik, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kütahya Baro Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, TCK by Kıraç Genel Müdürü Serkan Malçok ve firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gala öncesinde, saat 19.22’de düzenlenen resepsiyon, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos 1922 saatine atıfta bulunarak tarihi bir anlam taşıdı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği’nin destekleri, Ziraat Bankası ve TCK by Kıraç Galvaniz’in sponsorluğunda hayata geçirilen film; yönetmen İbrahim Soyer, senarist ve animatör İbrahim Kiraz ve yapımcı Bülent Cebeci imzası taşıyor. Türk halk müziğinin yaşayan efsanesi Musa Eroğlu, bozkırların sesi ve dombra ustası Arslanbek Sultanbekov ile filmin görkemli anlatımına senfonik dokunuşlarla katkı sağlayan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası da bu özel projeye değer katan isimler arasında yer aldı.

Galada konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, filmin taşıdığı milli değerlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Savaşın gerçekleşmiş olduğu ilde ilk kez böyle bir eserin ortaya çıkması bizim bir kıvançtır.” Dedi.

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı ise, galada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Animasyon olması çok önemli. Şimdiki nesil ancak bunlarla beslenebilir. Bu açıdan, filmi çok büyük öneme sahip bir çalışma olarak görüyorum. Tarkanlar, Malkoçoğulları ve Battal Gaziler gibi filmlerle büyüdük. Yoklukta Türk milletinin kendini var etmesi, Allah’ın izniyle seçilmiş bir millet olduğumuzu gösteriyor. Herkesin hayran olduğu bir lider ve komutana sahibiz.”

Filmin yapımcısı Bülent Cebeci, projenin hem gurur verici hem de sorumluluk gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Film, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’ni anlatıyor. Bu topraklar, her zaman birlik ve beraberlikle kazanıldı. ‘Büyük Zafer’, animasyon tarafı ile Türkiye’nin ilk gerçekçi Atatürk filmi olma özelliğini taşıyor. Film, reelden animasyona, ardından tekrar animasyondan reele geçişler yapıyor. Filmi izleyen herkes, milli birlik duygusu ile salonu terk edecek ve mücadelenin nasıl kazanıldığını düşünecektir.” ifadelerini kullandı.

Yönetmen İbrahim Soyer ise, filmin sanatsal vizyonuna ve genç kuşaklara aktarımına dikkat çekerek,“Gençlerin milli ve manevi kahramanlarını tanımasını istedik. Filmimizi izleyen insanların bu toprakların nasıl düşman işgalinden kurtulduğunu, hangi fedakarlıklarla buralara gelindiğini, şu an yaşadığımız günümüzde huzurlu ortamları nelere borçlu olduğumuzu anlatacak güzel bir film. Animasyon filmleri genellikle eğlenme amacı ile yapılır. Animasyonu ve duygusallığı, kahramanlığı harmanlayan bir film.” dedi.

Filmin senaristi İbrahim Kiraz ise, projenin tarihsel önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu film, 30 Ağustos’un bir tarih sayfası değil; bağımsızlık ruhunun canlı bir belgesi olduğunu göstermek için yazıldı. Türk milletinin direnişini ve inancını beyaz perdeye taşımak benim için büyük bir onurdu.”

Gece boyunca fuaye alanında canlı asker heykeli performansı, davetlilerin büyük ilgisini çekti. Misafirler, bu özel gösteri eşliğinde tarihi atmosferi daha yakından deneyimleme fırsatı buldu.

29 Ağustos’ta vizyona girecek film, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini en gerçekçi animasyon teknikleriyle beyazperdeye taşıyarak izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşatıyor.