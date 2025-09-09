Menü Kapat
27°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Miras Fatih: Bâlâ Külliyesi Muvakkithânesi’nde Nusret Çolpan’la minyatür sanatının izinde

Fatih Belediyesi’nin “Miras Fatih” projesi kapsamında düzenlenen Nusret Çolpan Etkinliği, minyatür sanatını modern bir bakış açısıyla buluşturdu. Tarihî mekânda gerçekleştirilen atölye, katılımcılara hem teknik hem de sanatsal açıdan unutulmaz bir deneyim yaşattı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:23

Fatih Belediyesi, kültürel mirası yaşatma vizyonuyla Bâlâ Külliyesi Muvakkithânesi’nde özel bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türk minyatür sanatının önemli temsilcilerinden Nusret Çolpan’ın sanat anlayışından ilham alınarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar geleneksel minyatür tekniklerini modern yorumlarla bir araya getirme fırsatı buldu.

UYGULAMALI SANAT DENEYİMİ

Atölye boyunca minyatür sanatının temel prensipleri işlendi; çizim, desen, renk seçimi ve kompozisyon teknikleri katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı.

Nusret Çolpan’ın eserlerinden esinlenen katılımcılar, kendi özgün çalışmalarını ortaya koyarak hem sanatsal becerilerini geliştirdi hem de tarihî atmosferde unutulmaz bir tecrübe yaşadı.

Başkan Turan: “Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Taşıyoruz”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan:

“Fatih, medeniyetimizin kalbi olan bir şehir. Bizler de bu kültürel mirası sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe aktarmak için projeler üretiyoruz.

'Miras Fatih’ kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle hem sanatın farklı dallarını yaşatıyor hem de gençlerimize ilham veriyoruz

Nusret Çolpan gibi kıymetli sanatçılarımızın eserleri ve vizyonu, geleneksel sanatlarımızı modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlamamız için büyük bir yol gösterici oluyor.” Dedi.

KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE

Bâlâ Külliyesi’nin tarihî atmosferinde gerçekleşen etkinlik, sadece bir sanat atölyesi değil; aynı zamanda geçmişle bağ kurma, kültürel mirası tanıma ve sanat aracılığıyla geleceğe taşıma fırsatı sundu.

Fatih Belediyesi, benzeri etkinliklerle hem sanatın hem de tarihî mirasın yaşatılmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

