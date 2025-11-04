Recep Ergül rekor oyla yeniden MESAM Başkanı seçildi!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 18. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

YÜZDE 94 İLE SEÇİLDİ

Yaklaşık 1100 civarında üyenin katıldığı genel kurul, demokratik ve sakin bir atmosferde geçti. Dört yıldır MESAM Başkanlığı görevini yürüten Recep Ergül, bu yıl yapılan seçimde tek aday olarak yarıştı ve geçerli oyların yüzde 94,28'ini alarak yeniden başkan seçildi.

Yeni dönemde görev yapacak olan MESAM Yönetim Kurulu’nda; Nazan Öncel, eski bakanlardan Mustafa Kul, Ferzende Kaya, Aytekin Ataş, Mikail Aslan, Ahmet Şafak, Hakan Sarıca, ve eski başkanlardan Yıldırım Gürses’in oğlu Beyazıt Gürses gibi sanat dünyasının önemli isimleri yer aldı. Seçimi kazanan Değişim ve Reform Grubu adına söz alan Recep Ergül, "Göreve geldiğimiz 4 yıllık sürede, bütün MESAM üyelerinin desteğini ve gönlünü kazandık. Telif oranları yüzde 1000 oranında rekor artış gösterdi. Türkiye sanatçılarının dünyadaki büyük dijital müzik mağazalarında yer alan telif oranları yüzde 4 puandan, yüzde 15'e yükseldi. Çalışmalarımızı daha da hızlandırarak devam ettireceğiz" dedi.