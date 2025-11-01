Sultanbeyli’de tarihi miras yaşatılacak: Mehteran takımı kuruluyor!

Kategoriler
Sultanbeyli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Mehteran Takımı için kayıtlar resmen başladı. Proje ile hem kültürel mirasın korunması hem de özellikle gençlerin tarihi ve millî değerlere olan ilgisinin artırılması amaçlanıyor.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin önemini vurguladı:
“Mehteran, milletimizin azmini ve birliğini yüzyıllardır sembolize eden çok kıymetli bir kültür mirasımızdır. Biz de bu ruhu Sultanbeyli’de yaşatmak, gençlerimizi tarihimizin bu onurlu mirasıyla buluşturmak istiyoruz. Mehteranın o gür sesi, Sultanbeyli’mizin kalbinde yankılanacak.”
Mehteran Takımı'na katılmak isteyen yeni üyeler için kapsamlı bir kurs programı hazırlandı. Kurs içeriğinde;
Başvuruların 12 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık olduğu belirtilirken, kontenjanın sınırlı olduğu ve dolması durumunda kayıtların kapanacağı bildirildi.
Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2025.