Sultanbeyli’de tarihi miras yaşatılacak: Mehteran takımı kuruluyor!

Sultanbeyli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Mehteran Takımı için kayıtlar resmen başladı. Proje ile hem kültürel mirasın korunması hem de özellikle gençlerin tarihi ve millî değerlere olan ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

BAŞKAN TOMBAŞ: BU RUH SULTANBEYLİ’DE YAŞAYACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin önemini vurguladı:

“Mehteran, milletimizin azmini ve birliğini yüzyıllardır sembolize eden çok kıymetli bir kültür mirasımızdır. Biz de bu ruhu Sultanbeyli’de yaşatmak, gençlerimizi tarihimizin bu onurlu mirasıyla buluşturmak istiyoruz. Mehteranın o gür sesi, Sultanbeyli’mizin kalbinde yankılanacak.”

KURS İÇERİĞİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Mehteran Takımı'na katılmak isteyen yeni üyeler için kapsamlı bir kurs programı hazırlandı. Kurs içeriğinde;

Mehter Marşları ve Repertuvar Eğitimi

Vurmalı ve Üflemeli Enstrüman Eğitimi (Davul, Zurna, Boru vb.)

Kıyafetli Prova ve Yürüyüş Çalışmaları

Temsilî Gösterilere Hazırlık

gibi konular yer alıyor.

https://x.com/SultanbeyliBel/status/1984655671371940086

Başvuruların 12 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık olduğu belirtilirken, kontenjanın sınırlı olduğu ve dolması durumunda kayıtların kapanacağı bildirildi.

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2025.