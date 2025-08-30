Tarihî kasırlarda keyifli yolculuk: Yadigâr kahvesi üyeleri Osmanlı mirasını keşfetti

İstanbul’un köklü tarihine tanıklık eden kasırlar, Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi tarafından organize edilen gezi programıyla yeniden hayat buldu. Yadigâr Kahvesi sakinleri, Osmanlı döneminin mimari ve kültürel izlerini taşıyan üç önemli yapıyı keşfetti.

Boğaz kıyısındaki zarif mimarisiyle Küçüksu Kasrı, yemyeşil bahçeleriyle Ihlamur Kasrı ve Haliç manzarasıyla öne çıkan Aynalıkavak Kasrı, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Rehber eşliğinde yapılan gezide, kasırların mimari detayları ve tarihî hikâyeleri anlatıldı. Böylece katılımcılar, sadece mimari bir yolculuğa değil aynı zamanda Osmanlı saray yaşamına dair derin bir öğrenim deneyimine tanıklık etti.

FitFatih programı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, büyüklerin sosyal hayata katılımını teşvik ederken kültürel hafızayı da canlı tutmayı amaçladı. Fiziksel aktiviteler kadar kültürel gezilerle de öne çıkan FitFatih, katılımcılara hem sosyal hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, büyüklerimizin hem sosyal hayatın içinde olmalarını hem de tarihi mirasımızla buluşmalarının önemli olduğunu belirterek, “Büyüklerimizin böylesi kıymetli programlarla hem sosyal hayatın içinde olmaları hem de tarihî mirasımızla buluşmaları bizim için çok anlamlıdır. İstanbul’un yaşayan hafızası olan büyüklerimizi geçmişin izleriyle buluşturmak, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Fatih Belediyesi olarak, kültür ve medeniyetimizin bu nadide eserlerini toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.