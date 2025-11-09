Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu

Festivalin önemli duraklarından biri olan Tarsus Müzesi'nde, 'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?' başlıklı ilgi çekici bir söyleşi düzenlendi. Dağcı-Yazar Nasuh Mahruki ve Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu, bu buluşmada çevre bilinci, iklim kriziyle mücadele ve bireysel sorumluluklar üzerine görüşlerini paylaştı.

Mahruki, ekolojik yıkım, savaşlar ve göçlerin önüne geçmek için bireylerden başlayarak sürdürülebilir bir yaşamın hedeflenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

RADYO USTALARINDAN MEDYA ANALİZİ

Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliğinde ise radyo dünyasının usta isimleri Nihat Sırdar ve Güçlü Mete sahne aldı. 'Yeni Medya + Geleneksel Medya' başlıklı söyleşide, dijitalleşme sürecinde radyo yayıncılığının nasıl dönüştüğü masaya yatırıldı.

Nihat Sırdar, bu tür organizasyonların şehre canlılık kattığını ifade ederken; Mehmet Serdar Kuzuloğlu, 'Yapay Zekalı Organik İnsan' başlıklı söyleşisinde teknolojinin insan yaşamına etkilerini derinlemesine analiz etti.

Ayrıca Dr. İspir Kırbeci'nin 'Bağcılık Ürünleri' etkinliğinde, Tarsus'un köklü bağcılık geleneği ve şarap üretiminin turizmdeki yeri konuşuldu.