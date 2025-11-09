Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '4. Uluslararası Tarsus Festivali', ikinci gününde kültür, tarih ve bilginin birleştiği zengin etkinliklere sahne oldu. İşte detaylar...

Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu
09.11.2025
09.11.2025
saat ikonu 02:22

Festivalin önemli duraklarından biri olan Tarsus Müzesi'nde, 'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?' başlıklı ilgi çekici bir söyleşi düzenlendi. Dağcı-Yazar Nasuh Mahruki ve Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu, bu buluşmada çevre bilinci, iklim kriziyle mücadele ve bireysel sorumluluklar üzerine görüşlerini paylaştı.

Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu

Mahruki, ekolojik yıkım, savaşlar ve göçlerin önüne geçmek için bireylerden başlayarak sürdürülebilir bir yaşamın hedeflenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu

RADYO USTALARINDAN MEDYA ANALİZİ

Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliğinde ise radyo dünyasının usta isimleri Nihat Sırdar ve Güçlü Mete sahne aldı. 'Yeni Medya + Geleneksel Medya' başlıklı söyleşide, sürecinde radyo yayıncılığının nasıl dönüştüğü masaya yatırıldı.

Tarsus Festivali'nde bilgi coşkusu

Nihat Sırdar, bu tür organizasyonların şehre canlılık kattığını ifade ederken; Mehmet Serdar Kuzuloğlu, 'Yapay Zekalı Organik İnsan' başlıklı söyleşisinde teknolojinin insan yaşamına etkilerini derinlemesine analiz etti.

Ayrıca Dr. İspir Kırbeci'nin 'Bağcılık Ürünleri' etkinliğinde, Tarsus'un köklü bağcılık geleneği ve şarap üretiminin turizmdeki yeri konuşuldu.

