İzmir Kısa Film Festivali tamamlandı: Ödüller sahiplerini buldu

İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan Festival Direktörü Gülen Gözkara Saygı, İzmir'in 26 yıldır kısa filmin başkenti olduğunu belirtti.

Saygı, festivalin önemini şu sözlerle vurguladı: "İzmir Kısa Film Festivali, Türkiye'nin Oscar ön elemelerine aday gönderen tek kısa film festivalidir. Burada başlayan hikayeler dünyanın en büyük sahnesine uzanıyor."

Festival kapsamında yönetmen ve yazar Selman Nacar, oyuncu Gonca Vuslateri gibi isimler genç sinemacılarla tecrübelerini paylaştı.

ULUSAL KATEGORİDE ÖDÜL ALAN FİLMLER

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Ulusal kategorilerde en iyi film seçilen eserler şöyle:

Ulusal Animasyon: "Kirpik"

Ulusal Belgesel: "Pirlerin Düğünü"

Ulusal Kurmaca: "Ölüm Bizi Ayırana Dek"

Uluslararası kurmacada ise "On the Way" birinci, "Night of Passage" ikinci ve "No Skate" ise üçüncü oldu.