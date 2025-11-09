Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
 Ali Osman Polat

İzmir Kısa Film Festivali tamamlandı: Ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği festivalde, Ulusal ve Uluslararası kategorilerde dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.

İzmir Kısa Film Festivali tamamlandı: Ödüller sahiplerini buldu
AA
09.11.2025
02:09
09.11.2025
02:11

İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan Festival Direktörü Gülen Gözkara Saygı, İzmir'in 26 yıldır kısa filmin başkenti olduğunu belirtti.

Saygı, festivalin önemini şu sözlerle vurguladı: "İzmir Kısa Festivali, Türkiye'nin Oscar ön elemelerine aday gönderen tek kısa film festivalidir. Burada başlayan hikayeler dünyanın en büyük sahnesine uzanıyor."

Festival kapsamında yönetmen ve yazar Selman Nacar, oyuncu Gonca Vuslateri gibi isimler genç sinemacılarla tecrübelerini paylaştı.

ULUSAL KATEGORİDE ÖDÜL ALAN FİLMLER

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Ulusal kategorilerde en iyi film seçilen eserler şöyle:

Ulusal Animasyon: "Kirpik"

Ulusal Belgesel: "Pirlerin Düğünü"

Ulusal Kurmaca: "Ölüm Bizi Ayırana Dek"

Uluslararası kurmacada ise "On the Way" birinci, "Night of Passage" ikinci ve "No Skate" ise üçüncü oldu.

