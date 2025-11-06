Seda Bakan çocuklarının bakıcısıyla filmde buluştu

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği Gelin Takımı 2 filminin Ayça'sı Seda Bakan yaptığı sürprizle takipçilerini şaşırttı. Seda Bakan, kızları Leyla ile Ela'nın bakıcısı EneJan'ı da filmde oynattı.

“Gelin Takımı 2” filmi ilk 3 gününde 34 bin 983 kişiyle açılış yaptı. Yapım, 2 haftada 97 bin 37 kişilik gişe ve toplam 21 milyon 520 bin 780 hasılat elde etti. Doğa Can Anafarta‘nın yönettiği filmin Ayça’sı Seda Bakan bir de sürprize imza attı ve kızları Leyla ile Ela’nın bakıcısı EneJan’ı da filmde oynattı.

Seda Bakan doğaçlama gerçekleşen sahneyle ilgili, “Gelin Takımı 2” filminde 6 senedir çocuklarıma kendi çocuğu gibi bakan canım EneJan’ım oynadı. Biraz da doğaçlama yaptık tabii! Bu kadar iyi oynadığı için ‘Acaba gerçek hislerini mi paylaştı bizimle?’ diye düşünmeden edemedim” dedi.