Titanik’in gölgesinde yazılmıştı: Kehanet mektubu dudak uçuklatan fiyata satıldı

Titanik faciasından sadece günler önce yazılmış bir mektup, yıllar sonra yeniden gündemde… Geminin kazazedelerinden Archibald Gracie’nin yolculuk sırasında kaleme aldığı ve “kehanet gibi” yorumlanan mektubu, açık artırmada beklentilerin çok üzerinde bir fiyata satıldı. Gracie’nin mektubundaki gizemli ifadeler, felaketin adeta önsezisi gibi yankı buldu.

Titanik faciasından sağ kurtulan yolculardan Archibald Gracie’nin, geminin batmasından yalnızca beş gün önce kaleme aldığı mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara alıcı buldu. İngiltere’deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde satışa çıkan tarihi belge, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

TİTANİK SEYAHATİNDE YAZILDI

Gracie’nin Titanik seyahati sırasında kaleme aldığı ve "kehanet niteliğinde" yorumlanan mektupta, gemiyle ilgili olarak “Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” ifadeleri yer aldı. Bu cümlenin, geminin trajik sonunu önceden hissettiren bir yorum olması dikkat çekti.

Müzayede öncesinde mektubun yaklaşık 80 bin dolara satılması bekleniyordu, ancak ilgi tahminlerin çok üzerinde oldu. Gracie’nin yazdığı bu mektup, Titanik yolculuğuna dair günümüze ulaşan nadir belgeler arasında yer alıyor.

Kazadan sağ kurtulan Archibald Gracie, ilerleyen süreçte yaşadıklarını anlattığı “Titanik Hakkındaki Gerçekler” adlı bir kitap kaleme aldı. Ancak gemi batarken maruz kaldığı hipoterminin etkilerini atlatamayan Gracie, olaydan yaklaşık 8 ay sonra diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.