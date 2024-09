Türkiye'de ilk kez rastlandı! İlgi çeken keşif: Bu yılın sürprizi "Millefiori"

10 Eylül 2024 16:13 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:18

Antalya'nın Demre ilçesindeki Andriake liman yerleşimindeki çalışmalarda Türkiye'de ilk kez rastlanan arkeolojik bulgu ilgi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra ve Andriake Kazıları Kazı Başkanı Nevzat Çevik tarihi eser hakkında önemli bilgiler verdi. Bulgunun yılın keşfi olabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de her geçen gün arkeolojik kazı çalışmalarına yenisi eklenirken ilgi çekici keşifler de ortaya çıkıyor. Kazı ve yüzey araştırmaları faaliyetleri kapsamında birçok üniversiteden uzmanların desteğiyle çok farklı bulgular elde ediliyor. Antalya'nın Demre ilçesindeki Andriake liman yerleşimindeki kazılarda "Millefiori" tekniğiyle yapılmış duvar dekorasyon levhalarına rastlanan bir bina bulundu. Yapının önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Nevzat Çevik, ''Bu bulgu, Andriake Limanı'nda gümrük bölgesi dediğimiz alanda 42 numaralı yapıda ortaya çıktı, bu önemli konumdaki bir yapı. Bu kadar önemli duvar tezyinatının olduğu bir yerde de bu binanın bence limanın idare merkezi gibi bir yer olması lazım.'' dedi.

MİLLEFİORİ TEKNİĞİ

Likya Birliği'nin Metropolisi olan Myra ve liman mahallesi Andriake'de kazı çalışmaları 2009'dan beridir sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra ve Andriake Kazıları Kazı Başkanı Nevzat Çevik, kazılarda bulunan farklı renklerdeki cam çubuklardan kesilmiş çiçek motiflerinin birleştirilmesi ve desen oluşturulması olarak bilinen "Millefiori" tekniğiyle yapılmış dekorasyon levhaları hakkında bilgi verdi.

YILIN BULGUSU OLABİLİR

Nevzat Çevik, bakanlıkların çalışmalara büyük destek verdiğini belirtti. Çevik, Millefiori'nin bin çiçek anlamına gelen bir cam tekniği ve bundan üretilen cam plakalar duvar kaplama tekniği olduğunu söyledi. Anadolu'da şimdiye kadar ilk defa keşfedildiğini aktaran Çevik, ''Önemli olan düz plaka şeklinde çıkmış olması, yoksa Millefiori'den üretilmiş bazı kap örnekleri vardı ama burada karşımıza duvar kaplaması olarak çıktı. Böyle bir şey beklemiyorduk ama kazılar devam ettikçe bundan yüzlerce ortaya çıktı. Yılın bulgusu olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Teknikte çubukların çekildiğini ve bu sticklerın yan yana dizilerek bir kalıba konup kaynaştırıldığını söyleyen Nevzat Çevik, 10 cm ebatlarında plakalar halinde ve çerçeveleriyle birlikte duvara yerleştirildiğini belirtti. Çevik, ''Bir tablo gibi çerçeveli olarak yerleştiriliyor ve köşelerine de diskler yerleştirerek duvar dekorasyonu kuruluyor. Bu bulgu, Andriake Limanı'nda gümrük bölgesi dediğimiz alanda 42 numaralı yapıda ortaya çıktı.'' dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Çeşitli renklerde taş ve mermer malzemelerin kesilip duvarlara ve zeminlere döşenerek bir desen oluşturulduğu "Opus Sectile" tekniğiyle yapılmış kuş, deve ve aziz figürleri de görüldüğünü belirten Çevik, muhteşem bir dekorasyonla karşı karşıya olduklarını ve bu teknikte aziz figürlerine de Türkiye'de ilk kez rastlandığını vurguladı.

Çevik, ''Şimdi rengarenk ve yepyeni bir bulgumuz var. Bu unsuru da arkeoloji bilgilerine kattığımız için bu sene çok heyecanlı ve memnun bir yıl geçirdik. Ofisimizde binlerce kırık parça var, on arkadaşımız daha fazla plakayı tümlemek için sürekli parça arıyor. Şu an en az 20 30 tane plakayı tümlemiş olmak bize keyif veriyor, büyük ihtimalle daha fazla da tümlenecek. Parçaları buldukça plakalar tümleniyor. Ve her birisi de farklı desenlerde ayrı eser niteliğinde çıkıyor.'' dedi.

LİKYA UYGARLIKLARI MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Rengarenk bir duvar kaplaması ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Çevik, ''Bulguların kazı alanın 20 metre uzağındaki Likya Uygarlıkları Müzesi'nde sergileneceğini dile getirdi. Çevik, konuşmasını "Millefiori"leri kazı çalışmalarının 15'inci yılında ülkemiz arkeolojisine bir armağan olarak kabul ediyorum.'' ifadeleriyle tamamladı.