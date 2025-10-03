Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor

Şair Yıldırım Tecimer çocukluğunu, gençliğini, yaşam mücadelesini ve ağarmış saçlarındaki tecrübelerini “Hayat Ortaya Karışık” adlı şiir kitabına sığdırdı.

Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 10:19

Herdem Kitap Yayınevi’nden eylül ayında çıkan kitapta şair Tecimer’in 61 yıllık hayat tecrübesi var. Şair, şiirlerine hem aşktan hem özlemden hem vatan sevgisinden hem toplumsal mücadelesinden hem de ekmek kavgasından bahsediyor.

Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor

“Ben köylüyüm, efendi kısmından
Şeker çuvalından don
Siyah lastikten ayakkabı giydim
İlkokulda beslenme saatinde
Amerikan süt tozundan süt içtim
Çocukluğumda hiç renkli resmim olmadı
Özel dershanelere hiç gitmedim
Ne öğrendiysem ailemden, Okuldan, sokaktan, mahalleden öğrendim.” dizeleriyle çocukluğunu anlatan Tecimer, 5 Ekim’de imza gününde okuyucuyla buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Tecimer, “Bu kitabımız isminde de anlaşılacağı üzere , vatan, şehit, ve evlat gibi çeşitli konularda sevgisinin anlatıldığı bir kitabı. Zahmetli bir emeğin ürünü bu kitap... Şairlik aslında genlerimizde olan bir özellik. Gerek annem gerekse anneannem gerekse de kardeşim yıllardır şiirler kaleme alıyordu. Küçükken evde her tarafta şiir sesleri gelirdi, deyim yerindeyse mısralar tavan arasında saklıydı. Bunun için hem kulak aşinalığı hem de sanatsal merak had safhadaydı benim için. Ailemden aldığım bu feyz ile benim de ilk şiir kitabım olan Hayat Ortaya Karışık'ı siz değerli okuyucularımın beğenisine sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Şair, 5 Ekim Pazar günü Kavaklıdere’deki Hezarfen Kafe’de okuyucusuna kitabını imzalatacak.

#aşk
#şiir
#Kıbrıs
#Tecimer
#Yeni Kitap
#Vatan Sevgisi
#Kültür - Sanat
