Açlık Oyunları filmiyle tanından ünlü oyuncu Donald Sutherland hayatını kaybetti 

20 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:51

MASH, Klute ve The Hunger Games filmlerindeki rolleriyle bilinen deneyimli aktör Donald Sutherland 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kanadalı aktörün en önemli rollerinden biri Kore Savaşı’ndaki sağlık görevlileri hakkındaki 1970 yapımı MASH filmindeki cerrah Hawkeye Pierce canlandırmasıydı.

Sutherland, 200’ün üzerinde filmde rol aldı.

DONALD SUTHERLAND KİMDİR?

Donald Sutherland, 17 Temmuz 1935'te Kanada'nın New Brunswick şehrinde doğdu. Kariyerine Kanada'da bir radyoda muhabir olarak başladıktan sonra, 1957'de Londra'ya giderek Londra Müzik ve Dram Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

Sutherland, 1967 yılında gösterime giren aksiyon filmi "The Dirty Dozen"da başrol oynayarak geniş kitlelerce tanındı.

Alan J. Pakula'nın yönettiği "Klute" filminde, Jane Fonda ile birlikte rol aldı ve Fonda bu performansıyla Oscar kazandı. 1973 yapımı "Don't Look Now" filmindeki seks sahnesi ise izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Sutherland, rol arkadaşı Julie Christie ile gerçekten seviştikleri yönündeki söylentileri daha sonra yalanladı.

1970'lerde Sutherland, "The Eagle Has Landed" filminde bir IRA militanını, "National Lampoon’s Animal House" filminde esrar içen bir üniversite profesörünü ve 1978 yapımı "Invasion of the Body Snatchers" filminde başrol oynadı.

2000'li yıllarda televizyona yönelen Sutherland, "Dirty Sexy Money" ve "Commander-in-Chief" gibi dizilerde rol aldı.

Dört oğlu ve bir kızı olan Sutherland, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde yer almasına rağmen hiçbir zaman Oscar’a aday gösterilmedi. Ancak, 2017 yılında Oscar Onur Ödülü'ne layık görüldü.