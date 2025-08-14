Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti! "Yaşadıklarım çok ağır"

Şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Aleyna Dalveren son paylaşımında ise "Yaşadıklarım çok ağır" diyen Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem'den boşanma kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 14:43

Küçük yaşlardan itibaren ekranda olan Aleyna Dalveren, "Bugün Ne Giysem" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Dizilerde oyunculuk yapan Aleyna Dalveren, nisan ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi isimlerin katıldığı düğünün üzerinden 4 ay geçti ve çift boşanmaya karar verdi.

ALEYNA DALVEREN BOŞANIYOR

Aleyna Dalveren ve Fatih Erdem'in düğününe ünlü isimler de akın etti. Lüks detaylarla süslenen organizasyonda takılan altın ve pırlantalar sosyal medyayı salladı.

Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti! "Yaşadıklarım çok ağır"

Nisan ayında evlenen oyuncu ve fenomen Aleyna Dalveren boşanacaklarını duyurmasının ardından "Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi" dedi.

Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti! "Yaşadıklarım çok ağır"

GÖRKEMLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özellikle Dalveren'in taktığı altınlar, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatmıştı. Gelinliğinin üzerine işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taçla "altın gelin" yakıştırmasını fazlasıyla hak etmişti. Takı töreninde ise cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve parıltılı mücevherler, salonda görsel bir şölene dönüşmüştü.

Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti! "Yaşadıklarım çok ağır"
ETİKETLER
#boşanma
#Ünlü Düğün
#Aleyna Dalveren
#Fatih Erdem
#Dizi Oyuncusu
#Altın Takı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.