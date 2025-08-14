Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitti! "Yaşadıklarım çok ağır"

Küçük yaşlardan itibaren ekranda olan Aleyna Dalveren, "Bugün Ne Giysem" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Dizilerde oyunculuk yapan Aleyna Dalveren, nisan ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi isimlerin katıldığı düğünün üzerinden 4 ay geçti ve çift boşanmaya karar verdi.

ALEYNA DALVEREN BOŞANIYOR

Aleyna Dalveren ve Fatih Erdem'in düğününe ünlü isimler de akın etti. Lüks detaylarla süslenen organizasyonda takılan altın ve pırlantalar sosyal medyayı salladı.

Nisan ayında evlenen oyuncu ve fenomen Aleyna Dalveren boşanacaklarını duyurmasının ardından "Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi" dedi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özellikle Dalveren'in taktığı altınlar, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatmıştı. Gelinliğinin üzerine işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taçla "altın gelin" yakıştırmasını fazlasıyla hak etmişti. Takı töreninde ise cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve parıltılı mücevherler, salonda görsel bir şölene dönüşmüştü.