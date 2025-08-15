Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Angelina Jolie'nin gizli taşınma planı ortaya çıktı! Tarihi evi satışa

Brad Pitt ile zorlu boşanma süreci geçiren Angelina Jolie'nin taşınma planı ortaya çıktı. Los Angeles'taki tarihi nitelik taşıyan malikanesini satmayı düşünen Angelina Jolie'nin ülkeden taşınacağı konuşuluyor.

Angelina Jolie’nin gizli taşınma planı ortaya çıktı! Tarihi evi satışta
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.08.2025
11:42
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
11:45

, 'taki tarihi evinden taşınmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Angelina Jolie'nin ABD dışına taşınmayı planladığı ve evini satışa çıkaracağı konuşuluyor.

ANGELINA JOLIE ÜLKESİNİ TERK EDİYOR

People'a konuşan bir kaynak, ünlü oyuncunun 61 yaşındaki eski eşi 'e atıfta bulunarak, "Jolie hiçbir zaman Los Angeles'ta yaşamak istemedi. Brad ile velayet anlaşması nedeniyle başka seçeneği yoktu" dedi.

Angelina Jolie’nin gizli taşınma planı ortaya çıktı! Tarihi evi satışta

Brad Pitt ile sekiz yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından Aralık 2024'te anlaşmasına varan Jolie ve Pitt çiftin altı çocuğu var: 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

Angelina Jolie’nin gizli taşınma planı ortaya çıktı! Tarihi evi satışta

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklar, Jolie'nin, Knox ve Vivienne gelecek yıl 18 yaşına girer girmez taşınmayı planladığını belirtirken, ABD dışında birkaç yere göz diktiğini ve Los Angeles'tan ayrılabildiğinde çok mutlu olacağını öne sürdü.

Angelina Jolie’nin gizli taşınma planı ortaya çıktı! Tarihi evi satışta

Jolie, 1913 yapımı tarihi evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldı. Bin metrekarelik mülkün altı yatak odası ve 10 banyosu var.

ETİKETLER
#boşanma
#los angeles
#angelina jolie
#brad pitt
#taşınma
#Magazin
