Arzu Sabancı öyle bir hamle yaptı ki Hande Erçel küplere binecek

Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i sosyal medyada eleştiren bir içerik üreticisinin videosunu beğendi. Arzu Sabancı'ya kısa sürede binlerce yorum geldi.

HAKAN SABANCI HANDE ERÇEL İLİŞKİSİNE ANNE YORUMU

Bir sosyal medya kullanıcı, Hande Erçel’in Cannes Film Festivali'nde giydiği pembe kombin ve kullandığı kolyeyi 'yanlış takıldığı' gerekçesiyle eleştiren bir video paylaştı. Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel'e bir darbe de müstakbel kayınvalidesinden geldi. Arzu Sabancı’nın Hande Erçel'i beğendiği videoyu beğenmesi dikkat çekti.

Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisine ne yorum yapacağı merak konusu olurken her hamlesi takip ediliyor. Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı'nın sosyal medyada sevgilisi Hande Erçel ile paylaştığı kareye kalp emojisi koyunca beğeni toplamıştı.