Atakan Özkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlanıyor! Uzak Şehir ekibi destek olmak için toplandı

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir dizisindeki Kaya rolüyle beğeni toplayan Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya 63 yaşında hayatını kaybetti.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN ACI GÜNÜ

Atakan Özkaya, Uzak Şehir'in tanıtım çekimine giderken babasının vefat haberini aldı. Mustafa Özkaya bugün son yolculuğuna uğurlandı. Atana Özkaya ve ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken,

Uzak Şehir ekibi de Atakan Özkaya'yı bu zor gününde yalnız bırakmadı. Uzak şehir oyuncuları ve yapım ekibi de cenaze töreninde yer aldı. Uzak Şehir'in senaristi Gülizar Irmak dahil, Gonca Cilasun, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Ferit Kaya, Ozan Akbaba, Alper Çankaya gibi isimler de cenaze töreninde yer aldı.