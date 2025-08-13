C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu 15. Gönüllü Yardım Konseri için sahnede

31 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de, Bodrum, Sianji Well-Being Resort’ta C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle C-Majör Türkiye Koro Şefi Pınar Barut’un yönetiminde gerçekleşecek olan konsere; Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ve TEV temsilcileri, C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır ile iş insanları, sanatçılar ve sanatseverler katılacak.



Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanlarını gönüllülük esasıyla birleştiren C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu, kurulduğu 2016 yılından bu yana 14 yardım konseri düzenledi. “Gençler Okusun Diye” mottosu ile gençlere eğitim bursu sağlamak amacıyla verilecek 15. konserde de, ülkemizin önemli sanatçıları ve iş dünyasının değerli isimleri bir araya gelecek. Türk Eğitim Vakfı yararına düzenlenen etkinlikle, imkânları kısıtlı öğrencilere eğitim desteği sağlanmış olacak. Müzik direktörlüğünü Pınar Barut’un yaptığı C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu konserinde, gecenin sunuculuğunu ise Esra Akkaya ve Kaya Akkaya üstlenecek. Müzikseverlerin ve gönüllülerin yoğun ilgi göstermesi beklenen geceye Safiye Soyman, Faik Öztürk, Ege, Ali Soydan ve Pınar Seli performansları ile renk katacak.





C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu’nun 15. yardım konseri ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini dile getiren Kurucu Başkan Recai Çakır; “Sanatın engin ve iyileştirici gücünü tüm Türkiye ile buluşturmak amacıyla yola çıkan koromuz, sevgiyi paylaşarak çoğaltmanın heyecanıyla yoluna devam ediyor. Gönüllülük anlamında idealist iş insanlarının müzik sevgisinde buluşma aşkı ile bir araya gelen koro; dayanışmanın, farkındalık yaratmanın ve toplumsal fayda üretmenin ilham dolu örneklerini sergiliyor. C-Majör ailesi olarak bu geceyi organize etmekten ve Bodrum’da yeniden sahne almaktan onur duyuyoruz. Nefesimiz yettiği ve teveccüh gördüğümüz sürece konserlerimize devam edeceğiz.” diyerek sanatseverleri bu anlamlı konsere davet etti.