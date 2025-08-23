Devrim Özkan çiçeklerle moral buldu! Günler sonra ilk paylaşımını yaptı

Rüya, Vatanım Sensin, Ramo ve Çift Kişilik Oda gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, iş hayatı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık ilişki yürüten Devrim Özkan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ikinci kez ameliyat oldu.

DEVRİM ÖZKAN'IN SEVENLERİ ODASINI ÇİÇEKLERLE DOLDURDU

Ünlü isim, hastane odasında verdiği pozu “İkinci ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” notuyla paylaşmıştı.

Hastanede tedavisi süren Devrim Özkan’dan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Hasta yatağında çiçekler arasında poz veren oyuncu, “İyi ki varsınız” dedi.

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 15 gün süren ilişkilerini noktalama kararı aldı. Sürekli ayrılıp barışan çiftin son ayrılığına ise yorum yağdı.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira bir dargın bir barışık sürdükleri ilişkilerine bir şans daha verdiklerini 3 Ağustos'ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında duyurdu. İki gol atan Torreira, gol sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle kutlamıştı.

Çiftin bir kez daha ayrıldı ve birbirlerini takipten çıktı. İki ünlü isim sadece 15 gün sonra tekrar küstü. Sosyal medyada iki isme " Biz anlayana kadar barışmış olabilirler", "Şimdi bakalım ne zaman barışacaklar" gibi yorumlar yapıldı.