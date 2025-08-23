Menü Kapat
27°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Meriç Aral'ın annelik heyecanı! Son hazırlıkları ilgi gördü

Oyuncu Serkan keskin ile evlenen Meriç Aral, anne olmak için gün sayıyor. Meriç Aral, oğulları için aldıkları beşiği kurmaya çalışan eşi Serkan Keskin'i paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.

Meriç Aral'ın annelik heyecanı! Son hazırlıkları ilgi gördü
ile , uzun yıllardır süren aşklarını 19 Eylül 2024 tarihinde nikahla taçlandırdı. Etiler'de bir mekanda evlenen oyuncu çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

MERİÇ ARAL İLE SERKAN KESKİN'İN BEBEK HEYECANI

Meriç Aral'ın annelik heyecanı! Son hazırlıkları ilgi gördü

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Meriç Aral, oğlu için yaptıkları hazırlığı paylaştı. İlk kez baba olmaya hazırlanan Serkan Keskin'in beşik kurarken çekilen videosu büyük ilgi gördü. Özge Özpirinçci, Burcu Biricik ve İbrahim Selim gibi isimlerden de yorum gecikmedi.

Meriç Aral'ın annelik heyecanı! Son hazırlıkları ilgi gördü

36 yaşındaki Meriç Aral, paylaşımına "East Of The Sun" şarkısını ekledi ve "Dün çok iyi bir açıklama bulmuştum da bugün unuttum. Şu an dinlediğim şarkıyı eklemekle yetiniyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#evlilik
#hollywood
#doğum
#serkan keskin
#meriç aral
#Bebek Heyecanı
#Ünlü Çift
#Magazin
