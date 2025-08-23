Meriç Aral'ın annelik heyecanı! Son hazırlıkları ilgi gördü

Meriç Aral ile Serkan Keskin, uzun yıllardır süren aşklarını 19 Eylül 2024 tarihinde nikahla taçlandırdı. Etiler'de bir mekanda evlenen oyuncu çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

MERİÇ ARAL İLE SERKAN KESKİN'İN BEBEK HEYECANI

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Meriç Aral, oğlu için yaptıkları hazırlığı paylaştı. İlk kez baba olmaya hazırlanan Serkan Keskin'in beşik kurarken çekilen videosu büyük ilgi gördü. Özge Özpirinçci, Burcu Biricik ve İbrahim Selim gibi isimlerden de yorum gecikmedi.

36 yaşındaki Meriç Aral, paylaşımına "East Of The Sun" şarkısını ekledi ve "Dün çok iyi bir açıklama bulmuştum da bugün unuttum. Şu an dinlediğim şarkıyı eklemekle yetiniyorum" ifadelerini kullandı.