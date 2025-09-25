Menü Kapat
TGRT Haber
Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Ece Seçkin, "İmdat" diyerek kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden takıntılı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Son olarak şarkıcı Lara da takıntılı bir kişiyle mücadele ettiğini belirtti.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı
Ece Seçkin'in yaşadığı 'saplantılı takipçi' olayınının ardından bu sefer de şarkıcı Lara aynı kabusu yaşadı. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir paylaşım yapan Lara, "Takıntılı bir kişiyle mücadele ediyorum" dedi.

İKİNCİ ECE SEÇKİN VAKASI! LARA DA YARDIM BEKLİYOR

Sosyal medya hesabından uzun süredir kendisini ve ailesini rahatsız eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten şarkıcı Lara, "Takıntılı bir kişiyle mücadele ediyorum" diyerek şunları dile getirdi: "Ailemin tüm bireylerini tek tek ekleyen, beni engellediğim için ağır hakaretlerde bulunan ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi davranan bu kişinin tavırları, ciddi ruhsal sorun göstergesidir. Bugün itibarıyla savcılığa şikayetimi yapacağım, süreci avukatım takip edecek. Biz sanatçılar üretmeye çalışırken, böyle kişilerin özel hayatımıza zarar vermesine artık sessiz kalmayacağız." dedi.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı

ŞARKICI LARA BEYNİNDEKİ KİTLE İLE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili verdiği bilgide sevenlerini endişelendirmişti. Bugün tekrar bir paylaşım yapan Lara, zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Beynimde bir kitle belirlendi" dedi.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı

Lara, paylaşımında sağlığı hakkında bilgi vererek, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla" dedi.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı

Ece Seçkin sosyal medya hesabından "İMDAT! başlığıyla yaşadıklarını anlattı. Sadece kendisini değil çevresini de tehdit eden şahıs hakkında konuşan Ece Seçkin, "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır." dedi.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı

ECE SEÇKİN "İMDAT" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek bir daha salıverilmemesi için yardım çağrısında bulundu.

Ece Seçkin'in ardından Lara'dan da korkutan paylaşım! Saplantılı hayranı kabusu yaşattı
