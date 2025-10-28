Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı

“Götür Beni Gittiğin Yere”, “Ağla Gözbebeğim”, “Bizi Kimse Ayıramaz” ve “Boynu Bükükler” gibi şarkılarla tanınan Emrah, ara verdiği sahnelere geri döndü. Bir

EMRAH'IN SAHNE PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Emrah uzun zaman sonra sahnelere dönüş yaptı. Bakü'de konser veren Emrah'ın sahne performansı ve son imajı ise takipçilerinden geçer not alamadı.

Emrah'ın takipçileri, sanatçının kıyafetinin sahneye uygun olmadığını söylerken kimi de "Yaşlanmış", "Kilo almış", "Sahneye uğramış herhalde bu ne hal" gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan Emrah konserdeki ilgiyle bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı.

Abisiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, imaj değişikliğine gitmiş ve magazin dünyasında gündem olmuştu. Sakalını uzatan Özcan Deniz sahnede kendisine yapılan Şirin Baba sözlerini de ti'ye almıştı. Emrah'ın son hali de Özcan Deniz'e benzetildi.