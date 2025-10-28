Menü Kapat
Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı

Ünlü şarkıcı Emrah, uzun bir aranın ardından sahnelere geri döndü. Sahne tarzı ve performansıyla dikkat çeken Emrah'a takipçilerinden eleştiri yağdı. Emrah'ın yeni tarzı Özcan Deniz'e benzetildi.

“Götür Beni Gittiğin Yere”, “Ağla Gözbebeğim”, “Bizi Kimse Ayıramaz” ve “Boynu Bükükler” gibi şarkılarla tanınan , ara verdiği sahnelere geri döndü. Bir

EMRAH'IN SAHNE PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Emrah uzun zaman sonra sahnelere dönüş yaptı. Bakü'de veren Emrah'ın sahne performansı ve son imajı ise takipçilerinden geçer not alamadı.

Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı

Emrah'ın takipçileri, sanatçının kıyafetinin sahneye uygun olmadığını söylerken kimi de "Yaşlanmış", "Kilo almış", "Sahneye uğramış herhalde bu ne hal" gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan Emrah konserdeki ilgiyle bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı.

Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı

Abisiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen , imaj değişikliğine gitmiş ve magazin dünyasında gündem olmuştu. Sakalını uzatan Özcan Deniz sahnede kendisine yapılan Şirin Baba sözlerini de ti'ye almıştı. Emrah'ın son hali de Özcan Deniz'e benzetildi.

Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI EMRAH KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 1971 doğumlu Emrah, ilk profesyonel albümü "Ağam Ağam"ı çıkardı ve "Küçük Emrah" olarak müzik dünyasına adım attı. "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı.
