Ezgi Mola'dan zor karar! Oğlu Can için yaptı

13 May 2024 04:51 - Güncelleme : 13 May 2024 04:52

Geçtiğimiz kasım ayında anne olan Ezgi Mola oğlu Can için radikal bir karar alarak oyunculuğa uzun bir süre ara verdiğini duyurdu.

Son projeleriyle sevilen oyuncu Mola, geçen yıl 8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturmuş, kasım ayında oğlunu kucağına almıştı.

ANNELİK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Yeni doğan oğlu ile yaşamını sosyal medya hesabından ara ara paylaşan Mola, ekranlara mola verdiğini açıkladı. Alışveriş sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, “Ekranlara ve beyaz perdeye bir süreliğine veda ediyorum. Şu anda en büyük önceliğim oğlum Can. Onunla geçirdiğim her an benim için paha biçilemez ve bu zamanları kaçırmak istemiyorum,” dedi.

Ayrıca Mola “Oyunculuğu çok özlüyorum, ancak annelik çağrısı her şeyden önemli.” dedi.

Bu açıklama, Mola’nın hayran kitlesini hüzne boğdu. Ekranların sevgili yüzünü bir süre göremeyecek olmanın verdiği buruklukla, sevenleri ona aile hayatında mutluluklar diledi.