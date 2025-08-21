Gamze Özçelik iki kez bombalanmasına rağmen pes etmedi! Gazzelilere umut oluyor

Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteriyle popüler olan Gamze Özçelik, hayırsever yardımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için kurduğu Umut Aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen yeniden hizmete sundu.

GAMZE ÖZÇELİK GAZZELİLERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gamze Özçelik, ilk günden beri Filistin'e yardım elini uzatmak için büyük mücadele ediyor.

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor. Fırını 2 kez bombalanan Gamze Özçelik, yılmadı. 3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.

GAMZE ÖZÇELİK'İN MESAJI NET

Özçelik, aşevini ilk kurduğunda verdiği mesajda, “Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor ama biz, Gazze halkının sesini duyurmaya devam edeceğiz” diyerek alkış toplamıştı