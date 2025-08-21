Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gamze Özçelik iki kez bombalanmasına rağmen pes etmedi! Gazzelilere umut oluyor

Gamze Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak bu alan 2 kez bombalandı. Pes etmeyen Gamze Özçelik, aşevini tekrar açtı ve "Gazze, yalnız değil" dedi.

Gamze Özçelik iki kez bombalanmasına rağmen pes etmedi! Gazzelilere umut oluyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 11:51

Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteriyle popüler olan , hayırsever yardımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özçelik, 'deki insanlara destek olmak için kurduğu Umut Aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen yeniden hizmete sundu.

GAMZE ÖZÇELİK GAZZELİLERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gamze Özçelik, ilk günden beri Filistin'e yardım elini uzatmak için büyük mücadele ediyor.

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor. Fırını 2 kez bombalanan Gamze Özçelik, yılmadı. 3. kez aşevini kuran Özçelik, "'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.

Gamze Özçelik iki kez bombalanmasına rağmen pes etmedi! Gazzelilere umut oluyor

GAMZE ÖZÇELİK'İN MESAJI NET

Özçelik, aşevini ilk kurduğunda verdiği mesajda, “Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor ama biz, Gazze halkının sesini duyurmaya devam edeceğiz” diyerek alkış toplamıştı

Gamze Özçelik iki kez bombalanmasına rağmen pes etmedi! Gazzelilere umut oluyor
ETİKETLER
#gazze
#filistin
#gamze özçelik
#Hayırseverlik
#Ümut Aşevi
#Yardımseverlik
#Magazin
