Gonca Vuslateri'den radikal karar! Siyah saçlar gitti, artık sarışın oldu

Eyvah Kızım Büyüdü, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Gönül İşleri ve Bambaşka Biri gibi yapımlarda rol alan Gonca Vuslateri, son olarak ise Leyla: Hayat .. Aşk.. Adalet dizisindeki rolüyle popüler oldu. 39 yaşındaki oyuncu, yeni imajının sonrası

GONCA VUSLATERİ ARTIK SARIŞIN OLDU

Bir süredir Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde başrol performansıyla övgü toplayan Gonca Vuslateri, yıllardır vazgeçilmez rengi olan siyah saçlarına veda etti. 39 yaşındaki oyuncu, sarı tonlarındaki saçlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

Yeni imajıyla ilgili gelen "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise esprili bir cevap veren Gonca Vuslateri'nin "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor." dedi.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2 Eylül 1986 doğumlu Gonca Vuslateri, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alarak oyunculuğa başladı. İlk olarak 1998 yılında yayınlanan Ruhsar dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, asıl çıkışını Küçük Sırlar dizisiyle yaşadı. Levent Yaşar ile 2024 yılında evlenen Gonca Vuslateri'nin Asya adını verdiğini bir kız çocuğu var.